  Bodrum'da fiyatları eleştiren Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Popüler tatil beldesi Bodrum'da bazı işletmeler, tatil sezonuna çok konuşulacak fiyatlarla başladı. Bir lahmacunun fiyatının yaklaşık 500 TL'ye çıkması dikkat çekti.



"ASLA BU PARAYI HAK ETMİYOR"

Demet Akalın, önceki gün Yalıkavak'taki bir mekanda yemek yedi. 5 bin 652 TL hesap geldi ve servis bedeli olarak 514 TL istendi. Akalın, bu duruma sosyal medya hesabından isyan etti: Belki 200 lira servis ücreti vereceğim. Anladık kazıklanacağız da bu kadar da değil. Bazı mekanlarda servis ücreti otomatik olarak yüzdesi alınıp hesaba yansıtılıyor. Ama bazı yerler var ki servis ve hizmet olarak asla o ücreti hak etmiyor.

YAĞMURUN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile tatil yapan Akalın, önceki gün kiraladıkları mütevazı tekneyle denize açıldı. Akvaryum Koyu'nda bikinisiyle güneşlenen Akalın, yağmurun ve soğuk havanın azizliğine uğradı.



KİLO ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Günlük kirası 10 bin TL’den başlayan tekne ile Ege'nin serin sularına açılan ünlü popçuya, ailesinin yanı sıra arkadaşları da eşlik etti.



Demirledikleri Akvaryum Koyu'nda yemek yiyen grup, daha sonra sonra teknenin üst kısmına geçip güneşlenmek istese de yağmur engeline takıldı. Bikinisinin üzerine giydiği plaj elbisesini çıkaran şarkıcının kilo aldığı görüldü.



KIZI HİRA ARKADAŞLARIYLA OYNADI

Hira arkadaşlarıyla teknenin ön ksmında oynarken, Okan Kurt ise arka bölümde arkadaşlarıyla sohbet etti.

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