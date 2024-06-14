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Bir kadını alıkoymakla suçlanan Hasan Can Kaya'dan açıklama geldi!

Bir kadını alıkoymakla suçlanan Hasan Can Kaya'dan açıklama geldi! İşte detaylar...

Bir kadını alıkoymakla suçlanan Hasan Can Kaya'dan açıklama geldi!

Komedyen Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç bir kadını, evinde alıkoymakla suçlandı. Genç kadın arkadaşlarına “Beni kurtarın.” diye mesaj atınca polisler harekete geçti.

Bir kadını alıkoymakla suçlanan Hasan Can Kaya'dan açıklama geldi!
Olay sonrası Hasan Can Kaya açıklama yaptı. Komedyen, "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Arkadaşlar itibar suikasti var.

Bir kadını alıkoymakla suçlanan Hasan Can Kaya'dan açıklama geldi!

Heryere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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