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Bir dönem eşi Hakan Baş ile evliliğinde kriz olan Bensu Soral'dan yeni açıklama

Ünlü oyuncu Bensu Soral, bir dönem iş insanı eşi Hakan Baş ile evliliğinde problem yaşıyordu. Soral'dan yeni açıklama geldi. İşte detaylar...

Bir dönem eşi Hakan Baş ile evliliğinde kriz olan Bensu Soral'dan yeni açıklama

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Soral, "9 aydır yoğun bir tempoda çalışıyorum. Bu yaz bol bol dinleneceğim" dedi.

Bir dönem eşi Hakan Baş ile evliliğinde kriz olan Bensu Soral'dan yeni açıklama
Oyuncu, geçen aylarda kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş'ın sağlığı hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: "Küçük bir operasyondu, sağlığı gayet yerinde."

Bir dönem eşi Hakan Baş ile evliliğinde kriz olan Bensu Soral'dan yeni açıklama
Bensu Soral, ayrıca sürekli eşiyle ilgili ayrılık haberleri çıkması hakkında da, "Neden ve nasıl çıkıyor bu Haberler bilmiyorum. Hakan ile çok mutluyuz. Hiçbir problem yok evliliğimizde" açıklamasını yaptı.

Bir dönem eşi Hakan Baş ile evliliğinde kriz olan Bensu Soral'dan yeni açıklama

 

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