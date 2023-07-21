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"Beni yakalayamayacaksınız" diyen Nebahat Çehre bikinili görüntülendi

Uzun süredir tatil yapmayan Nebahat Çehre, bu yaz tercihini Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'dan yana kullandı. Daha önce yaptığı bir açıklamada, basın mensuplarına "Beni yakalayamayacaksınız" diyen 79 yaşındaki oyuncu, Güvercinlik'te konakladığı otelin plajında bikinili objektiflere yansıdı.

"Beni yakalayamayacaksınız" diyen Nebahat Çehre bikinili görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kanal D'nin fenomen dizisi 'Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su, Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda bir giyim mağazasının açılışına katılmıştı.

"Beni yakalayamayacaksınız" diyen Nebahat Çehre bikinili görüntülendi

Uzun zamandır tatil yapamadığını ama bu yaz tatile çıkacağını belirten sanatçı, "Beni yakalayamayacaksınız çünkü sizlerin olmadığı yerlerde tatil yapıyorum" diyerek, gazetecilere takılmıştı.

"Beni yakalayamayacaksınız" diyen Nebahat Çehre bikinili görüntülendi
Havaların iyice ısınmasıyla birlikte rotasını Ege'ye çeviren Nebahat Çehre, önceki gün Güvercinlik'te bulunan Titanic Deluxe Bodrum’da görüntülendi. Arkadaş gurubuyla konakladığı otelin plajına inen ünlü oyuncu, güneşin tadını çıkarırken, ilerlemiş yaşına rağmen bikini tercih etti.

"Beni yakalayamayacaksınız" diyen Nebahat Çehre bikinili görüntülendi
LOCADA SOHBET

Günün uzun bölümünü kendisi için ayrılmış locada geçiren sanatçı, ara ara arkadaşlarıyla iskele üzerinde sohbet edip, keyifli vakit geçirdi.

"Beni yakalayamayacaksınız" diyen Nebahat Çehre bikinili görüntülendi

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