Bade İşçil Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatına bulduğu çözümle dikkat çekti



Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bade İşçil, Baltalimanı'nda görüntülendi.

İsbike'den bisiklet kiralayan ve alışverişe çıkan oyuncu, Sahil şeridine atılan çöplere isyan etti. İşçil, insanların, yiyip içtikten sonra çöplerini toplamadıklarını söyledi. Bodrum'un pahalılığından yakınan oyuncu, "Lahmacun 475 TL... Evde yapar, gider beach'te yerim. Mutfakta yetenekliyim" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.