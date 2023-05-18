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Bade İşçil Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatına bulduğu çözümle dikkat çekti

Bade İşçil, son dönemde Bodrum'da sık sık gündeme gelen Bodrum'daki lahmacun fiyalarına çözüm buldu. İşte detaylar...

Bade İşçil Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatına bulduğu çözümle dikkat çekti


Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bade İşçil, Baltalimanı'nda görüntülendi.

Bade İşçil Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatına bulduğu çözümle dikkat çekti

İsbike'den bisiklet kiralayan ve alışverişe çıkan oyuncu, Sahil şeridine atılan çöplere isyan etti. İşçil, insanların, yiyip içtikten sonra çöplerini toplamadıklarını söyledi. Bodrum'un pahalılığından yakınan oyuncu, "Lahmacun 475 TL... Evde yapar, gider beach'te yerim. Mutfakta yetenekliyim" açıklamasını yaptı. 

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