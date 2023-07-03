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Aslıhan Karalar kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı

2017 yılında Best Model Of Turkey ve Best Model of The World birincisi olan, 'Kuruluş Osman' dizisinde canlandırdığı 'Burçin Hatun' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Karalar, yaz sezonunu açtı. İşte detaylar...

Aslıhan Karalar kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Aslıhan Karalar, önceki gün Gündoğan’daki bir otelin beach’inde görüntülendi.

Aslıhan Karalar kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı
Kusursuz fiziğiyle beğeni toplayan oyuncu, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Aslıhan Karalar kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı
Karalar'ın fiziği beğeni topladı.

Aslıhan Karalar kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı

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