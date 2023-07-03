Aslıhan Karalar kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Aslıhan Karalar, önceki gün Gündoğan’daki bir otelin beach’inde görüntülendi.



Kusursuz fiziğiyle beğeni toplayan oyuncu, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.



Karalar'ın fiziği beğeni topladı.

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