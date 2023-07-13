Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu el ele denize girdi!

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Sıla Türkoğlu-Alp Navruz ilişkisi, Bodrum Yalıkavak'ta demirledikleri teknede ilk kez ortaya çıkmıştı. Arkadaş grubuyla tatil yapan ikili, teknenin ön kısmına geçerek güneşlenmişti. Baş başa sohbet eden çiftin o anları objektiflere böyle yansımıştı.



Ünlü çift, Bodrum'dan sonra tatillerine Çeşme'de devam ediyor. İkili, önceki gün Dalyan The Beach Of Momo'da görüntülendi. Kalabalık arkadaş grubu ile plaja gelen ikili, ilerleyen saatlerde denize girdi.

EL ELE TUTUŞUP DENİZE GİRDİLER

El ele tutuşarak denize giren Navruz ile Türkoğlu, bir süre denizde sohbet etti. Daha sonra kendileri eşlik eden Çağla Şimşek ve Birand Tunca da denize girerek, eğlendiler.

Navruz ve Türkoğlu, daha sonra localarına geçti.



Navruz’un tatilde kilo aldığı görüldü.

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