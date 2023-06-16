Aleyna Tilki'ye esnaftan tepki

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Aleyna Tilki'nin erkek arkadaşıyla gittiği Kaş tatili, keyifsiz başladı. Şarkıcının erkek arkadaşı, meydanda araç kullandığı sırada manevra yapmaya çalışırken, tur şirketlerinin tabelalarına hasar verdi. Durumu gören esnaf, "Yavaş olsana kardeşim, dikkatli ol. Tabelalarımız kırılıyor" diyerek, tepki gösterdi.

Tartışma sırasında araya giren şarkıcı, "Ben Aleyna Tilki'yim" sözlerine esnaftan, "Kimsen kimsin, doğru düzgün kullansın aracı. Tabelalarımıza zarar verdi" karşılığını alınca, olay yerinden uzaklaştı. Tilki'nin içinde bulunduğu araç ilerleyen dakikalarda ise yolda bozuldu. Çekici arayan şarkıcı, tatilini bir gün uzatmak zorunda kaldı.

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