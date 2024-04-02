AK Parti'de Polat Yağcı tartışması! Sinan Akçıl'a milyonlar kazandırdı

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’ndan 11 puan fark yiyen Murat Kurum’dan çok onun seçim çalışmasını yapan ajanslara tepkiler var. Özellikle de Polat Yağcı’ya. Üst düzey bir AK Partili, ‘Halkta karşılığı olmayan şarkıcılarla çalıştılar. Murat Kurum'un bile alkışlamadığı Sinan Akçıl’a milyonları verdiler. Kurum’un anonsçusu bile kibirden yanına kimseyi yanaştırmıyordu. Ekonomi de var ama halk kibirlilere ceza kesti’ diye konuştu...



Seçimlerin hemen ertesi gün AK Parti’den üst düzey bir partiliyi aradım. Telefonu kapalıydı. Ancak akşama doğru konuşabildik. Çok doluydu. Seçim öncesi de kendisiyle sık sık konuşuyordum. Daha 20 gün önce ‘İstanbul’da fark 3 puandan aşağı inmiyor. Murat Kurum kaybediyor’ demişti. Anlatacakları benim için çok önemliydi. Ben daha soru sormadan o başladı anlatmaya.. Virgülüne, noktasına dokunmadan aktarıyorum...



HALK KİBİRLİLERE TOKAT ATTI!

Tsunami etkisi yaratan sonuçların birinci sebebi ekonomi. Özellikle de emekliler çok dertliydi. Aldıkları maaş çok düşük. Seçim çalışmalarında bunu gözlemliyorduk. Ancak bu kadarını beklemiyorduk. Tuzla, Üsküdar’ın gideceğini tahmin ediyorduk ama Gaziosmanpaşa ve Beykoz sürpriz oldu. Ekonomiden sonra bunun en büyük nedeni ise kibir oldu. Adam Murat Kurum’un sesçisi, görsen milletvekili ve bakan dersin. Belediye çalışanlarını aşağılıyor, bağırıyor. Murat Kurum’un 150 kişilik koruma duvarını aşıp dokunmadı İstanbullu.

MURAT KURUM’U BEŞİKTAŞ’TA GÖRDÜNÜZ MÜ?

Murat Kurum dört gün Bağcılar’da, dört gün Esenler’de programlara katıldı. Oy alamadığımız ilçelerde gördünüz mü Murat Kurum’u? Kadıköy'de, Beşiktaş’ta kimse Murat Kurum’u göremedi. Binali Yıldırım’la başlayıp Murat Kurum’la devam eden bir iletişim sorunu yaşanıyor. Tercih edilen ajanslar çok yanlış. Erol Olçok’tan beri bu sorun devam ediyor. Poll Production, Skala, Kalyon Ajans tercihleri yanlıştı. Hepsi sınıfta kaldı. Bizim özellikle muhalif kesimden oy kazanmamız gerekiyordu. O kesimden oy alacak sanatçılar tercih edilmeliydi.



MURAT KURUM’UN BİLE ALKIŞLAMADIĞI SANATÇILAR TERCİH EDİLDİ!

Halkta karşılığı olmayan şarkıcılar programa getirildi. Milyonlar harcandı. Murat Kurum’un bile alkışlamadığı Sinan Akçıl’a konserler verdirildi. Ciddiyim. Sinan Akçıl bir şarkıdan sonra kimseden alkış sesi çıkmayınca Murat Kurum’a ‘Alkış yok mu başkanım?’ dedi. Polat Yağcı’nın AK Parti etkinliklerine getirdiği şarkıcılar hep aynı. Dolayısıyla halkta karşılıkları yok.

TROLLERE MİLYONLAR DAĞITTILAR!

En büyük yanlışlık sosyal medyada yapıldı. Trol hesaplara milyonlar dağıtıldı. Bazı hesaplar satın alındı. Bir keresinde Murat Kurum için yapılan bir paylaşım 57 milyon görüntülenme aldı. Bu kadar görüntüleme alması imkansız ama bunu üstün başarı olarak sundular. Oysa görüntüleyen hesapların yüzde 90'ı bot hesap. Murat Kurum biraz zahmet edip o paylaşımı açsaydı beğenen kişilerin Türkiye'de olmadığını görecekti. İl Başkanlığı, Kurum’un sosyal medya işlerini yöneten Tevfik Göksu’nun ekibi sınıfta kaldı. ‘En Başarılı ilçe Tuzla ve Üsküdar’ diyerek kanal kanal televizyonlara çıkan Şadi Yazıcı ve Hilmi Türkmen PR yapayım derken milyonları televizyonlara aktardılar. Esenler’de 15 puan eriyen Tevfik Göksu’ya sarılan Murat Kurum’un kaybetmesi normaldi. Bağıra bağıra kaybettik.

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