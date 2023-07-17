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Ajda Pekkan tatilde zor anlar yaşadı  

Süperstar Ajda Pekkan tatilde zor anlar yaşadı. İşte haberin detayları...

Ajda Pekkan tatilde zor anlar yaşadı  

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göçre; Müzik dünyasının efsane isimlerinden olan, güçlü sesi ve fit haliyle yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, önceki gün Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı.

 Ajda Pekkan tatilde zor anlar yaşadı  

ARKADAŞLARI EŞLİK ETTİ

Güvercinlik’teki Titanic Otel'in önünde demirli halde bekleyen gulet teknede arkadaşlarıyla sohbet eden usta sanatçı, akşam saatlerinde otelin restoranına geçti.

Ajda Pekkan tatilde zor anlar yaşadı  
BOTTA KAPÜŞONLU ÖNLEM

Teknenin arka kısmından arkadaşlarının yardımıyla zodyak bota binen 77 yaşıdnaki şarkıcı, deniz üzerinde rüzgardan etkilenince, yağmurluğunun kapüşonunu takarak önlem aldı.

Ajda Pekkan tatilde zor anlar yaşadı  

SÜPERSTAR'IN ZOR ANLARI!

Otel çalışanları, iskeleye yanaşan bottan inmekte zorluk yaşayan Ajda Pekkan'a yardımcı oldu.

Ajda Pekkan tatilde zor anlar yaşadı  

Otelde arkadaşlarıyla akşam keyfi yapan ünlü sanatçı, rahat etmesi için özel bir bölüme alındı.

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