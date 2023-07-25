Ahmet Kural öyle bir şey yaptı ki! Tüm ekibi şok oldu!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 18 Temmuz'da Bodrum'da mutluluğa 'evet' diyen Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çiftinin nikâh şahitleri usta oyuncu Devrim Yakut, Alp Güler ve Berat Bumin oldu.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Dört yıldır aşk yaşayan ünlü çiftin düğününe katılanlar arasında Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, Ayhan Taş-Esin Taş ve Pelin Karahan-Bedri Güntay da vardı.

ARKADAŞLARLA MİNİ TATİL BİTTİ

Bodrum Cennet Koyu'nda avukat Çağla Gizem Şahin’le evlenen Ahmet Kural, balayını dostlarıyla teknede geçirdi. Önceki gün Marmaris’teki bir limanda lüks guletten inerken görüntülenen kalabalık grup, mini tatilini tamamladı.

BAŞ BAŞA TERCİH ETMEDİLER

Balayını baş başa geçirmek yerine arkadaşlarıyla dört günlük tatil yapan çift, İstanbul’a döndü. Tekneden bavullarını indiren Kural, arkadaşlarıyla buggy'e bindi.



TÜM MASRAFLARI ÖDEDİ

Görüntülendiğini fark eden oyuncu, gazetecileri selamladıktan sonra taksi ile havalimanının yolunu tuttu. 10 kişilik lüks teknede dört günlük tatil yapan ekibin masraflarını Ahmet Kural’ın ödediği öğrenildi.

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