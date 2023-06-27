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Acun Ilıcalı'nın yeni rotası bakın neresi?

Çeşme tatilinde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı, yeni aldığı futbol kulübünün toplantısına katılmak üzere İrlanda’ya gideceğini söyledi.

Acun Ilıcalı'nın yeni rotası bakın neresi?

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Çeşme’de tatil yapan Acun Ilıcalı, önceki gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Alaçatı’da görüntülendi. Motosikletiyle evine giderken objektife yansıyan ünlü televizyoncu, basın mensuplarına gülümseyerek selam verdi.

Acun Ilıcalı'nın yeni rotası bakın neresi?

ÇEŞME’DEN BODRUM’A

Soruları da yanıtlayan Acun Ilıcalı, yoğun programını anlattı: “Birkaç gündür Çeşme’deyim. Bugün önce D Maris’e, oradan Bodrum’a geçeceğim. Ardından İrlanda’ya, takımın toplantısına gideceğim.” Ilıcalı, kısa süre önce İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almıştı.

 

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