İstanbul’un müzik, eğlence ve sosyal yaşamında kendine özgü bir yer edinen Zihni, ACME Hospitality Group çatısı altında Nişantaşı’ndaki tarihî adresinde yeniden misafirleriyle buluşuyor.

Mimar Vedat Tek’in ailesi için tasarladığı 110 yıllık yapıda konumlanan Zihni, yıllar içinde oluşan karakterini ve etrafında şekillenen kültürü koruyarak 8 Aralık’ta yeni bir döneme başlıyor. Bazı mekânlar yalnızca bir adres değil, bulundukları şehrin karakterinin ve ortak hafızasının bir parçası. İstanbul’un yaşayan hikâyelerinden Zihni de bu adreslerden biri. Müziğin, sohbetin ve birlikte geçirilen zamanın kendine özgü bir ritim kazandığı mekân, ACME Hospitality Group çatısı altında yoluna kaldığı yerden devam ediyor.

Zihni Şardağ’ın adını, ruhunu ve yıllar içinde etrafında oluşan kültürü yaşatmayı amaçlayan Zihni, geçmişten gelen tanıdık atmosferini çağdaş bir bakış ve yeni deneyimlerle buluşturuyor. Müziğin geceye yön verdiği, karşılaşmaların uzun sohbetlere dönüştüğü mekân, yeni döneminde etkinliklere, sergilere ve performanslara da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



İSTANBUL’DA SANATIN, MÜZİĞİN VE GECE HAYATININ BULUŞMA NOKTASI

1980 yılından bu yana İstanbul gece hayatının içinde yer alan Zihni Şardağ’ın bar yolculuğu, Bronz Sokak’taki bir sanat galerisinden Kuruçeşme’ye, oradan Vedat Tek’in Nişantaşı’ndaki tarihî evine uzanıyor. Kapanan Park Otel’den Bronz Sokak’a taşıdığı, 1917’de İtalya’da yapılmış Amerikan barı, mekandaki yerini koruyor. Zihni Şardağ’ın sanata ve müziğe olan ilgisiyle şekillenen mekân, yıllar boyunca edebiyatçıların, ressamların, gazetecilerin, müzisyenlerin ve sinemacıların buluşma adreslerinden biri olmuş. Sanat eserleri, ahşap dokular, sıcak ışıklar ve yılların biriktirdiği ayrıntılar arasında dostluklar kurulmuş, sohbetler saatlere uzamış, kuşaklar birbirine karışmış. Zihni böylece, yalnızca bir bar olmanın ötesine geçerek, İstanbul’un sosyal yaşamında kendine özgü bir kültür yaratmayı bilmiş. Bugün İstanbul’un bar kültürünü geleceğe taşımayı hedefleyen Zihni, gösterişten çok karaktere, gelip geçici trendlerden çok özgünlüğe değer veren yaklaşımıyla misafirlerini yeniden ağırlamaya hazırlanıyor.



BİR ASIRLIK MİMARİ MİRAS: VEDAT TEK BİNASI

Zihni’nin hikâyesinin ayrılmaz bir parçası da içinde bulunduğu tarihî yapı. İstanbul’un sürekli değişen mimari dokusunda kendine özgü bir yere sahip olan bina, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın öncülerinden Vedat Tek’in imzasını taşıyor. Mimarın Nişantaşı’nda, Valikonağı Caddesi üzerinde, yaklaşık 190 metrekarelik eğimli ve üçgen bir arsa üzerinde kendisi ve ailesi için tasarladığı bu ev, mimarlık anlayışının inceliklerini yansıtıyor. Vedat Tek, Kütahya çinilerinden kalem işi tavan süslemelerine, ahşap işçiliğinden mobilyalara kadar yapının her ayrıntısıyla bizzat ilgilenmiş. Yıllar içinde farklı buluşmalara ve hikâyelere ev sahipliği yapan bina, bugün de özgün mimari karakterini koruyor. Zihni’nin yeniden açılışıyla birlikte İstanbul’un iki ayrı mirası bir kez daha aynı çatı altında buluşuyor: Vedat Tek’in mimarisi ve Zihni Şardağ’ın bar kültürü.



ZİHNİ, KALDIĞI YERDEN

“Nerede kalmıştık?” sorusuyla yeni dönemini duyuran Zihni, 8 Aralık itibarıyla Nişantaşı, Valikonağı Caddesi No: 39 adresinde yeniden misafirlerini ağırlıyor. Geçmişin biriktirdiklerine yeni bir enerji, çağdaş bir bakış ve farklı deneyimler ekleyerek İstanbul’un kültür ve eğlence hayatındaki yolculuğunu sürdürüyor. Zira Zihni, kendinden vazgeçmeden zamana ayak uydurmayı biliyor. Mekan, pazar hariç her gün 17.00- 03.00 saatleri arasında açık olacak.

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