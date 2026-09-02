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Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, evlendi

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, evlendi

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, evlendi

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Çeşme'de evlendi. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ikili, nikah öncesi verdiği pozu paylaştı.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, evlendi
Oyuncu, şarkıcı sevgilisine Paris'te evlilik teklifi etmişti.

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