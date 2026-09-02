Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, evlendi

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Çeşme'de evlendi. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ikili, nikah öncesi verdiği pozu paylaştı.



Oyuncu, şarkıcı sevgilisine Paris'te evlilik teklifi etmişti.

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