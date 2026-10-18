 Zafer Algöz'ün torunuyla hafta sonu gezmesi

Zafer Algöz torunu Siena ile City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.

Torun sevgisi hakkında konuşan usta oyuncu, "Torun başka, harika birşey, bu hafta sonunu birlikte geçirdik" dedi.

Dede-torun daha sonra alışveriş turuna devam etti.

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