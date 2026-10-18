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Zafer Algöz'ün torunuyla hafta sonu gezmesi

Zafer Algöz'ün torunuyla hafta sonu gezmesi

Zafer Algöz'ün torunuyla hafta sonu gezmesi

Zafer Algöz torunu Siena ile City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.

 Zafer Algöz'ün torunuyla hafta sonu gezmesi

Torun sevgisi hakkında konuşan usta oyuncu, "Torun başka, harika birşey, bu hafta sonunu birlikte geçirdik" dedi.

 Zafer Algöz'ün torunuyla hafta sonu gezmesi

Dede-torun daha sonra alışveriş turuna devam etti.

Zafer Algöz'ün torunuyla hafta sonu gezmesi

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