Yüsra Geyik, Nişantaşı'ndaki DG Art Galeri'ye gitti.

Oyuncuya, sanat danışmanı Arzu Gündoğdu eşlik ederek, tablolar hakkında bilgi verdi. Uzun süre tabloları inceleyen Geyik, "Tablolara çok meraklıyım. Evimde bir tane eser var. Herkesin sanat eserlerlerine bakışı farklıdır. Ben her tabloya baktığımda başka bir şey keşfediyorum. Oturup tabloyu izlemek hoşuna gidiyor. Bir tane daha almayı düşünüyorum. Evimin duvarlarını tablolarla donatmayı düşünüyorum. Daha tablo almaya tam anlamıyla başlamadım.

Güzel şeyleri izlemeyi seviyorum bu tabloda oluyor, manzara da olabilir kuşların göç etmeside... Her şeyi uzun izleyerek, bakarak düşünmeyi seviyorum. Gittiğim yerlerde tabloları tek tek inceleyip, keşfetmeye çalışıyorum. Çok merakım var ama hiçbir zaman resim yapamadım. Bu konuda bir yeteneğim yok" açıklamasını yaptı.

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