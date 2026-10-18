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Yiğit Eryendi'nin "Turned Angels" koleksiyonu Valencia'da

Yiğit Eryendi'nin "Turned Angels" koleksiyonu Valencia'da

Yiğit Eryendi'nin "Turned Angels" koleksiyonu Valencia'da

Moda tasarımcısı Yiğit Eryendi, 'Turned Angels' adlı couture koleksiyonunu İspanya'nın Valencia kentinde moda tutkunlarının beğenisine sundu.

Yiğit Eryendi'nin "Turned Angels" koleksiyonu Valencia'da

İzmir Fashion Week iş birliğiyle gerçekleştirilen defile, Ümit Temurçin'in uluslararası moda projeleri platformu ut.project iş birliğiyle hayata geçirildi.

Yiğit Eryendi'nin "Turned Angels" koleksiyonu Valencia'da

Haute couture anlayışını avangart estetikle buluşturan koleksiyon; heykelsi formları, güçlü silüetleri ve özgün tasarım diliyle dikkat çekti.

Yiğit Eryendi'nin "Turned Angels" koleksiyonu Valencia'da

Defilenin koreografisi, moda dünyasının deneyimli isimlerinden Akif Örük tarafından hazırlandı.

Yiğit Eryendi'nin "Turned Angels" koleksiyonu Valencia'da

Örük'ün yaratıcı sahne kurgusu, tasarımların etkileyici atmosferini güçlendirdi.

Yiğit Eryendi'nin "Turned Angels" koleksiyonu Valencia'da

'Turned Angels', İzmir Fashion Week ve ut.project iş birlikleriyle Türk modasının uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan önemli bir buluşma oldu.

Yiğit Eryendi'nin "Turned Angels" koleksiyonu Valencia'daYiğit Eryendi'nin "Turned Angels" koleksiyonu Valencia'daYiğit Eryendi'nin "Turned Angels" koleksiyonu Valencia'da

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