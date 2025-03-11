 Yazar Seyfettin Açar yeni kitabıyla bir ilke imza attı

Modern edebiyatın son temsilcilerinden Yazar Seyfettin Araç'ın “Zamanı Tanrı Yaşar” adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Kırmızı Yayınları’ndan çıkan eseriyle bir “ilk”e imza atan yazar, altı roman kahramanını altı farklı anlatıcı olarak okuyucuyla buluşturuyor.

Kendine özgü üslubu ve derinlikli anlatımıyla edebiyatseverleri etkilemeye devam eden Seyfettin Araç, yeni bir tarz ile Çağdaş Türk Edebiyatı’na farklı bir soluk getiriyor. Yazar, yeni kitabı “Zamanı Tanrı Yaşar” ile bir “ilk”e imza atarak, hikayeyi altı farklı karakterin anlatımıyla okuyucuya sunuyor.

Gerçek bir aşk hikayesini kaleme alan Açar, karakterlerin anlatımlarının nerede başlayıp nerede bittiğini, hangi ortak paydada birleştiğini okuyucunun dikkatine sunarak sır perdelerini aralıyor.

UNUTULMAZ BİR AŞKIN ÖYKÜSÜ

Seyfettin Araç’ın gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkarak kaleme aldığı “Zamanı Tanrı Yaşar” adlı roman, düşsel bir aşkın ve kapkara sırların peşinde, birbirine bağlı hayatlar ve yarım kalan aşklar, tesadüflerle örülü karşılaşmalar, epik zamanlar ve hayatın kırılganlığı üzerine düşündürüyor.

Unutulmaz bir aşkın peşinden sürüklendiğimiz bu büyüleyici hikâyede, okuyucuları, Kapadokya'nın şiirsel atmosferinden Almanya'nın karmaşık sokaklarına, Fransız Rivierası’na tadına doyulmaz bir yolculuk bekliyor.

DUYGUSAL BİR DERİNLİK

"Kent Şiirleri", "Sevgili Yalnızlık" ve "Unutulmuş Topraklar"la Türk edebiyatında derin izler bırakan Seyfettin Araç’ın ustalıklı kaleminden dökülen her kelime, okurun zihninde yeni ufuklar açıyor, duygusal bir derinlik yaratıyor. Bir solukta okuyacağınız kitabın akıcı dili ve yazarın olayları ustalıkla okura sunma becerisi, Seyfettin Araç’ı çağdaş Türk romancılığında üst mertebeye yerleştiriyor.

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