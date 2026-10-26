Yasemin Yazıcı’dan Meme Kanseri Farkındalığına destek

Yasemin Yazıcı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun 2026-2027 sezonu Kadınlar Süper Ligi açılışında düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliğine katıldı.



Pembe puck atışıyla başlayan etkinlikte Yazıcı, erken teşhisin önemine dikkat çekerek farkındalık çalışmalarına destek verdi.

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