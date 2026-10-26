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Yasemin Yazıcı’dan Meme Kanseri Farkındalığına destek

Yasemin Yazıcı’dan Meme Kanseri Farkındalığına destek

Yasemin Yazıcı’dan Meme Kanseri Farkındalığına destek

Yasemin Yazıcı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun 2026-2027 sezonu Kadınlar Süper Ligi açılışında düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliğine katıldı.

Yasemin Yazıcı’dan Meme Kanseri Farkındalığına destek
Pembe puck atışıyla başlayan etkinlikte Yazıcı, erken teşhisin önemine dikkat çekerek farkındalık çalışmalarına destek verdi.

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