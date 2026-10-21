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Yasemin Şefkatli: Umarım bir daha böyle bir afet yaşanmaz

Yasemin Şefkatli: Umarım bir daha böyle bir afet yaşanmaz

Yasemin Şefkatli: Umarım bir daha böyle bir afet yaşanmaz

Yasemin Şefkatli, Galataport’ta düzenlenen bir etkinlikte görüntülendi.

Yasemin Şefkatli: Umarım bir daha böyle bir afet yaşanmaz

Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Şefkatli, “Güzel bir mağazanın etkinliği vardı. Ona katıldım, biraz dolaştım, dostlarımızla sohbet ettik. Her şey yolunda” dedi.

 Yasemin Şefkatli: Umarım bir daha böyle bir afet yaşanmaz

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şefkatli, yaşadıklarını anlattı. “Paylaşımda da söyledim. Bulunduğum yerde 3 saat yağmurun azalmasını bekledim. Ancak azalmadı. Ben de artık evime gitmeliyim dedim ve yola koyuldum. Ancak eve gitmem yine 2 saat sürdü. Çok zor durumda kalan insanlar da varmış. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden insanların ailelerine de başsağlığı diliyorum. Umarım bu tarz bir afet bir daha yaşanmaz” diye konuştu.

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