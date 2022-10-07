Waternet ile ‘evde su bitti’ derdine son

2012 yılında suyun iyi halini sunmak amacıyla kurulan marka, evlerinize gelen suyu üstün teknolojisiyle arıtarak, tertemiz ve yumuşak içimli hale getiriyor.

Waternet, sizi sağlığınıza zararlı mikroplastik gibi tüm içeriklerden arınmış suya kavuştururken, doğaya fazlasıyla zararı dokunan plastik kullanımının azalmasına da katkı sağlıyor. Markanın ev tipi cihazlar arasında en çok tercih edilen Tezgah Üstü'nden anında sıcak, soğuk ve oda sıcaklığında su alabilir; evde “su bitti” derdinden kurtulabilirsiniz.

