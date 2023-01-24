Varis Ne Zaman Tehlikelidir?
"Varis sadece estetik değil dolaşımı etkileyen, derin toplardamar tıkanıklıklarına ve akciğerlere pıhtı atmasına yol açan ciddi bir problemdir" diyen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, özellikle ana toplardamarlardaki varisin ölüme yol açabildiğini belirtti.
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'ya açıklamalarda bulundu.
– Yüksek topuklu ayakkabılardan uzak durun: Bu ayakkabılar baldır kası yerine kalça kaslarının kullanımına neden oldukları için dolaşım zorlaşır ve varis gelişimine zemin sağlar.
– Aşırı dar giysiler giymeyin: Bu tür giysiler varis oluşumunu artırır.
– Uzun süre güneşlenmeyin: Fazla güneşlenme ve sıcak uygulaması damar genişlemesine neden olur.
– Ayaklarınızı yukarı kaldırın: Mümkünse günde en az 3-4 defa 5-10 dakika süreyle ayaklarınızı kalbinizin seviyesine kaldırarak dinlendirin.
– Kilo almayın: Vücut ağırlığının artması, kanın bacaklardan kalbe doğru hareketini güçleştirir. Dolaşımın aksaması sonucunda varis gelişir.
– Masaj yapın: Bacaklarınıza düzenli olarak soğuk su masajı yapın. Fazla baharattan da kaçının.
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|P
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