Ünlü isimler güzelliklerini bu ürünlere borçlu
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sanat ve magazin dünyasının sevilen isimleri dış görünüşlerine verdikleri önemi arttırdı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan kadın yıldızların, 40 bitkili saç bakım yağı ve keçi sütü sabununu tercih ettikleri öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler, dış görünüşlerini en iyi hale getirmek için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar.
DIŞ GÖRÜNÜŞLERİNE ÖNEM VERİYORLAR
Hande Soral, Burcu Esmersoy, Şeyma Subaşı, Emma Watson, Jennifer Aniston ve Cate Blanchett gibi yerli ve yabancı ünlüler, daha önce verdikleri röportajlarda dış görünüşlerine önem verdiklerini dile getirmişti.
En çok satılan saç bakım yağı arasında yer alan Herbeauty, yüksek etkisi nedeniyle son dönemde sıkça tavsiye edilmeye başlandı.
SAÇ TELLERİNİ ONARMAYA YARDIMCI OLUYOR
Herbeauty 40 bitkili saç bakım yağı, hasarlı saç tellerini onarmaya, doğal saç görünümünü kazandırmaya ve saça parlaklık kazandırmaya yardımcı oluyor.
KEÇİ SÜTÜ SABUNU İLGİ GÖRÜYOR
Thalia peeling etkili keçi sütü sabunu ise doğal, bitkisel ve organiktir. Cildin daha saf ve temiz olduğunu olmasını sağlıyor.
Ürünü satın almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
https://www.trendyol.com/herbeauty/40-bitkili-sac-bakim-yagi-sur-cik-150-ml-thalia-peeling-etkili-keci-sutu-sabun-p-313511665?filterOverPriceListings=false
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