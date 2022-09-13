Ünlü astrolog Zeynep Özge, Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki krizi yorumladı

Son günlerin en çok konuşulan konusu şüphesiz Hadise-Mehmet Dinçerler çifti.

Sosyal medyada birlikteliği de çok konuşulmuştu çünkü Hadise yeni bir ayrılıktan hemen sonra bu ilişkiye başlamıştı çünkü kendisi bir Venüs terazi. Mehmet Dinçerler’in aşk hayatını ise hepimiz biliyoruz Venüs yengeç. Kadınlara aşık aslında en çokta annesine. Yani ilişki beklentileri, ilgi alanları aslında çok farklı. Peki astrolojik olarak değerlendirirsek ne olmuş olabilir.

Öncelikle evlenme teklifi aldığı gün Merkür – Venüs retro. Sağlıklı değil ki evlilik teklifleri çok konuşuldu çünkü Mehmet Bey 29 derece Aslan burcu, regulus yıldızıyla kavuşumda.

Partnerini nasıl etkileyeceğini iyi biliyor; pahalı hediyeler, mum ışığında yemekler. Evlenme teklif videoları da çok konuşulmuştu. Hadise ilişkilerini gizli yaşamayı seven biri Mehmet

Bey’in -video çek koy da nasıl yüzük aldığımı herkes görsün - dediğine eminim Hadise de tamam beey demiş olmalı ki izledik. Hadisenin haritasında ki Venüs-neptün açısı zaten ilişkilerinde kendini geri plana attığını karşı tarafa -birtanem söyle aşkım ne dilersen dile benden – şeklinde yaklaştığını gösteriyor.

Bu yüzden kendi kültürü ve yaşantısına tamamen zıt bir aileye gelin gitti. biraz daha dayansa hamur bile açardı o konum. (açmıştır belki kaynanasıyla )

Bir balık dolunayı yaşadık . Açıkcası ben bu dolunay ikisinin Merkür- Marsı tetiklediğinden bir ifşayı mı ortaya çıkardı, hadisenin zor durumda kalacağı bir şey mi yaşandı diye düşünmeden edemedim.

Malum dolunayların ortaya çıkaran etkileri vardır. Hadisenin Mars’ı başak burcunda ve bu dolunay onu çok etkiledi. Aslında patlattı diyelim , bu dolunay Mehmet dinçerlerinde merkürünü etkiledi yani

sert bir tartışma yaşanmış belli ki... Zaten tartışma sebepleri bana göre eleştiriler , ortada dolanan sözler...

Zaten evlendikleri günün etkiside nişanladıkları günün etkileri de çok parlak değildi, uzun vadeli bir ilişki vermiyordu ama birde haritalarında ki etkilere bakınca çok da normal bu süreç.

Hadise'nin Venüsüne Mehmet Dinçerler'in marsı karşıt yani hadise diyo ki gel tatlılıkla çözelim meseleleri Mehmet diyo ki hayır tartışıcaz, gürültü çıkacak, ben maçoyum. Bakmayın twitterda

hanım bakıyo o işlere dediğine arka planda baskıladığına, özgüvenini zedelediğine eminim.

Barışır mı derseniz ? barışırlar belki aniden ama yine bu sonucu değiştirmez süreç çünkü etkiler yıpratıcı. Mehmet Dinçerler özgür aile temasına alışkın değil ama aynı zamanda böyle kadınlara

çekiliyo sebebi takıntı. Hem kendi ailesini bırakamıyor, değerlerini hem de gözönünde ki başarılı kadınlara çekiliyor sebebi bastırılmış duyguları muhtemelen çok eleştirildi, dışlanma yaşadı ve

tatmini gözönünde ki kadınları hayatına alıp onlara üstünlük kurarak yapıyor. Bunu giyme, annemle iyi geçin, böyle konuşma şeklinde baskılayıcı tavırları var. Zaten Hadisenin Merkürünün üzerinde plütonu var yani bu ilişki tamamen bittiğinde artık hadise çok daha güçlü olacaktır, çok daha seksi ve bağımsız. Çok daha güçlü şarkılara imza atabilir daha slow şarkılar mesela.

Devam etmek isterlerse de astrolojik tavsiye bizde çare bitmez... Birlikte iş yaparlarsa orada anlaşırlar, enerjiyi orada sağaltıp evliliğe çok az negatif bırakabilirler.

Astrolog Zeynep Özge

12-19 Eylül Haftalık Burçlar

Bu haftanın etkisi 10 Eylülde yaşanan Balık dolunayı etkilerinin burçlara yansımasıdır. Bu bolunay hayatlarımızda bir kapıyı kapatıp bir kapıyı açacaktır . Hangi burçlar bakalım hangi kapıları kapatıyor ?

Koç: Bu hafta bağışıklığınız biraz düşebilir . Takviye ürünler kullanabilirsiniz. Yoğun koşturmacalı ama çoğu zaman dinlenmek istediğiniz bir hafta olabilir . Konsantrenizi toplamakta

güçlük çekebilirsiniz . İş hayatınızla ilgili sizi zorlayan durumlar olabilir ve iş değiştirme düşünceleriniz olabilir.

Boğa: Sevgili Boğalar bu dolunay sizi özellikle gelecek planları, arkadaşlıklar ve sosyallikle ilgili etkiliyor . Bazı arkadaşlıklarınız da kopmalar olabilir veya partneriniz ve

arkadaşlarınız arasında kalabilirsiniz . Yine de güzel , eğlenceli , sosyal bir hafta .

İkizler: Bu hafta aile hayatınız ve kariyeriniz üzerinde etkiler yaşanabilir. Taşınma durumları gündeme gelebilir. Ebeveynler, patronunuz sizi biraz zorlayıcı etkilere maruz

bırakabilir. Ama bu köklü gündemler size ne anlatıyor? Kariyer hayatında istediğin bu mu? Yoksa değişiklik vakti yaklaşıyo mu?

Yengeç: Sevgili Yengeçler bu hafta daha çok eğitim, gezi, iletişimle geçen bir hafta bol bol dedikodu yapabilir günahları toplayabilirsiniz. Ancak eğitimlere başlamak, kişisel

gelişim içinde harika fırsatlar. Kardeş, kuzen ya da komşularınızla güzel bir organizasyon yapabilirsiniz. .

Aslan: Sevgili Aslanlar sonunda para kapıları bizlere açıldı. Bu hafta finansal konulardan yana şanslı olabiliriz. Olmayanlar da girişimlerini buna uygun yapabilir. Maaş

yükseltmek için patrona gidebilir güzel sonuçlar alabiliriz. Ürettiklerimizden para kazanmak için de güzel etkileri var.

Başak: Sevgili Başaklar bu hafta Dolunay direk sizi etkiliyor hem de birinci evinizi. Daha ön plana çıkacağınız ilişkilerinizle ilgili başlangıçlar yada bitişler yaşayacağınız

zamanlara işaret ediyor. Ortaklı işler içerisindeyseniz bu hafta bazı anlaşmazlıklar olabilir. Bağırsak problemlerine dikkat.

Terazi: Sevgili Teraziler bu hafta dolunay sağlık evinizi etkiliyor. Böbrek ağrılarına dikkat. Biraz daha geri plana çekilip dinlenmek isteyeceğiniz bir zaman olabilir. İşe gitmeye

bile haliniz olmayabilir. Geçici bir süreç. Kendinizi ihmal etmemelisiniz. Dinlenmekte yarar var.

Akrep : Sevgili Akrepler bu hafta dolunay aşk evinizde. Flörtler, eğlence, konserler kısaca bol bol eğlence sizleri bekliyor. Şanslı bir haftadasınız. O çekici bakışlarınızın öne

çıktığı bir hafta. Aynı zamanda devam eden flörtlerinizle ilgili bazı anlaşmazlıklar da yaşanabilir.

Yay: Sevgili burçlar bu hafta daha çok ev dekoru ve ev işleriyle ilgilenebilirsiniz. Daha çok aileyle vakit geçirebilir içe dönebilir geçmiş hesaplaşmaları yapabilirsiniz.

Hamilelik haberleri alabilir, evlenmek için adımlar atabilirsiniz, bu dolunay statünüzü değiştirmeyegeliyor .

Oğlak: Sevgili Oğlaklar yine mi çalışıyosunuz. Bu hafta anlaşmalar, evraklı işler, kısa seyahatler için yoldasınız. Ama bu hafta özellikle ticari girişimleriniz için uygun bir hafta.

akciğerlere dikkat.

Kova: Sevgili Kovalar bu hafta özellikle finansal konularda şanslısınız. Kredi çekmek, iş ortaklıklarından para kazanmak, miraslı konuların gündeme gelmesi söz konusu. Ayrıca

şüphe, takıntılara açık bir hafta.

Balık: Sevgili Balıklar görünmüyosunuz nerdesiniz. Bu dolunay özellikle sizin dış görüntünüzde değişikliklere gidebileceğiniz saç rangi, imaj değişikliği gibi girişimlere

açık. Daha ben merkezci olabilirsiniz olun da zaten. Bakım yaptırmak ve kuaföre gitmek için de güzel bir hafta.

Sevgiler

Astrolog Zeynep Özge

