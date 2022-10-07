Türk hekimin icadı devrim yarattı

Doktor Levent Acar tarafından icat edilen, saç ekim cerrahisi için kesi açma (kanal açma) cihazı Robopen; ABD, Güney Amerika, Asya ve tüm Avrupa ülkelerinin önde gelen saç ekimi doktorları tarafından büyük ilgi görüyor. Dünyanın ilk otomatik ve taşınabilir saç ekimi kesi cihazı Robopen hakkında bilgilendirmelerde bulunan Acar bu yöntem ile doktorların artık yorulmadan binlerce saç kesi işlemini daha uygun bir şekilde gerçekleştirebileceklerini ve çok daha verimli sonuçlar alabileceklerini vurguladı.



Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği'nin (ISHRS) son araştırmasına göre 2021 yılında küresel saç restorasyonu sektörünün büyüklüğü 4,5 milyar dolar oldu. Aynı araştırmaya göre saç restorasyonu yaptıran kişi sayısı ise dünya genelinde 2,2 milyon kişi olurken 703 bin kişi saç ekimi operasyonu yaptırdı.[1] Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) açıklamasına göre ise Türkiye saç ekiminde 1 milyar doların üzerinde bir hacme sahip.





Türkiye'nin bu başarısının ardında son 10 yılda verilen büyük emekler, geniş bir organizasyon, yetenekli doktorlar ve sağlık personelleri bulunuyor. Elde edilen sonuçlar ve hastaların memnuniyeti de Türkiye'yi bu alanda ilk sıraya taşıdı. Türkiye'nin bu alanda imza attığı başarılardan birisi de sektöre yenilikçi bir teknoloji kazandırması oldu. Dünyanın ilk otomatik, avuç içi ve kablosuz taşınabilir saç ekimi kesi cihazı Türk doktor Levent Acar tarafından icat edildi. Tasarımı ve icadı tamamen Dr. Levent Acar'a ait olan cihazın motor ve kasa üretimi Almanya'da, yazılım ve elektronik parçaları ise Türkiye'de üretildi. Cihaz ABD, Güney Amerika, Asya ve tüm Avrupa ülkelerinin önde gelen saç ekimi doktorları tarafından yoğun ilgi görüyor.



Saç restorasyonu sektöründe adeta devrim yapan bu cihaz sayesinde artık doktorlar yorulmadan binlerce saç kesi işlemini daha doğru ve uygun bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Saç ekiminde kanal açma işlemi, hassas güçle cildin binlerce kez kesilmesi işlemi olup kesiler arası mesafe birbirine 1 mm'den daha yakın oluyor. Bu nedenle bu işlemde derinlik kontrolu çok önemli. İnsan eli bu işlemi binlerce kez tekrarlarken yorulmaya ve hassas kontrolu kaybetmeye başlayabiliyor. Ancak Robopen binlerce kesinin hiç yorulmadan, istenen güçte ve derinlikte açılmasını mümkün kılarak çok daha nizami işlemler yapılmasını sağlıyor.





“Robopen ile daha verimli sonuçlar elde edilebiliyor”

Robopen'in sağladığı faydalardan bahseden Dr. Levent Acar, “Geleneksel yöntemlerde kanal açma işleminde binlerce kesi yapılırken insan eli doğal olarak yoruluyor. Buna bağlı olarak kesiler eşit derinlikte olmuyor, kesiler arası mesafe korunamıyor ve estetik sonucu belirleyen kritik noktalarda açılarda kontrol kaybı oluşabiliyor. Ön saç çizgisinde doğal olmayan sonuçlar oluşabiliyor veya şakak bölgesindeki ekimler cilde paralel olması gerekirken dik açıda uzaması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Robopen hassas mikro motoru sayesinde, oluşabilecek birçok problemin üstesinden gelmeyi başarıyor. Robopen ile yapılan işlemlerde kesilerin eşit derinlikte ve birbirine paralel olması sağlanıyor. Özellikle cilt altında kesilerin birbirine çok yaklaşmaması ve üst üste binmemesi sayesinde cilt yapısına ve kan dolaşımına daha az zarar veriliyor. Yani iyileşme hızlanıyor ve ekilen köklerde fire oranı azalıyor, daha verimli sonuçlar elde ediliyor.” dedi.



“Saçlarım dik mi uzayacak endişesine son veriyor‘'

Dr. Acar açıklamasının devamında şunları söyledi: “Yorucu ve çok dikkat gerektiren kanal açma işleminin birçok aşaması insan kontrolündeki bir cihaza bırakıldığı için artık işlemin estetik kısmına daha çok vakit ayırma şansı kalıyor. Robopen'in özelliklerinden biri de pratik bir yöntemle saçların hangi açıda uzayacağının kontrol edilebilmesidir. Cihaz sayesinde bu kontrol her an yapılabiliyor ve binlerce kesi sonrası devam eden işlemlerde oluşan açı kayması problemi bu şekilde ortadan kaldırılmış oluyor. Böylece saçlarım dik mi uzayacak gibi endişelere de son veriliyor. Robopen'in özelliklerinden biri de açılan kesiler otomatik sayılıyor. Böylece ciltte gereksiz anlamda travma oluşturulmuyor. Manuel kanal açma yöntemlerinde ise kesiler başka personel tarafından sayıldığından rakamlarda sapmalar olabiliyor.”



Dr. Levent Acar Kimdir?

Medikal estetik doktoru Levent Acar, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Dr. Horst-Schmidt-Kliniken (HSK) Tıp Eğitim Programlarının yanı sıra FUE, Lazer Terapi, Medikal Estetik, Mezoterapi, Dolgu ve Kozmetik Jinekoloji Eğitim Programlarına katılmıştır. Kariyerine İstanbul'da uluslararası bir hastanede Medikal Estetik Birimi Medikal Direktörü olarak başlayan Dr. Acar; FUE ve Safir DHI saç ekimi tekniklerinde uzmanlaşmıştır. 2011 yılından bu yana Cosmedica Klinik'te saç ekimi hizmeti veren Dr. Acar, saç ekimi alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmekte olup dünya çapındaki tüm üst düzey kongre ve seminerlere katılmaktadır. Kendisi 1981 yılında Almanya'da doğmuş olup Almanca, Türkçe ve İngilizce dillerini bilmektedir.