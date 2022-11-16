Tasarruf Dostu

Son dönemde gelen damacana su zamlarından sonra yoğun bir şekilde su arıtma cihazlarına talep arttı. Bu cihazlar arasında en çok talep edilen de Waternet su arıtma cihazları... Bmi Group Cfo’su Tuğrulhan Dip, basın mensuplarına ürünleri hakkında bilgi verdi. Dip, “Bu arıtma cihazlarımız özellikle damacana suya gelen zamlardan sonra müşterilerimiz için tam anlamı ile bir tasarruf sağlama cihazı olmuştur. Damacana su fiyatlarının artması ile arıtma cihazlarımıza talep de oldukça yoğun. Şebeke suyuna bağlanan cihazlar suyu arıtıp; soğuk, oda sıcaklığı ve kaynar olarak üç farklı şekilde arıtıyor. Çay ve kahveye hazır bir şekilde sıcak su aktarılıyor. Montaj ve kurulum, altı ayda bir olan filtre değişiminden de ücret almıyoruz. Sadece abone sisteminin ücretleri ödeniyor. Set üstü ve set altı cihazlarımız var. Sebillerimiz 10 kişinin üzerinde olanlar için, set üstü ise altı ve sekiz kişilik olanlar için. Burada amaç tamamen damacan maliyetini yarı yarıya düşürmek. Maliyetinin yanı sıra damacanadan daha sağlıklı. Çünkü bizim cihazımız filtreler ile suyu arıtıp, suyu en temiz ve sağlıklı bir halde sunuyor. Özellikle iş yerleri için oldukça tasarruflu bir cihazdır” dedi.