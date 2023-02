Şubat Ayı Burç Yorumları

Şubat ayına bir isim koysam bir şey değişir her şey değişir derdim. Gezegenlerin durağan pozisyonlarının bittiği bir oh çekeceğimiz, bizi zorlayan her ne varsa yeniden yapılanacağımız küllerimizden doğacağımız bir ay olacak. Olmaz dediğimiz olacak, hepimizi şaşırtacak bir ay olacak diyebilirim. Tamamlanma enerjisini yoğun bir şekilde yaşayacağımız bir ay bizi bekliyor. 5 Şubat’ta

yaşayacağımız aslan dolunayı bize kendimizi gösterdiğimiz, Aslan burcu harekete geçmeyi ifade ettiği için bu konuları yoğun şekilde yaşayacağız. Dolunayın vurgusu hayatımızda yapacağımız yeniliği ve bu yeniliği güçlü şekilde ortaya koyacağımız bir ay olacak. 20 Şubat’ta balık burcunda yeniay gerçekleşecek bu yeni ay ayağa kalkış enerjisi getirecek, balık idealize etmektir, büyük kabullenişi gösterir, yani bu şubat ayında yapacağımız yeniliklerin uzun süre kalıcı olacağınız gösteriyor bize. Şubat ayında harekete geçme enerjisi mevcut, hayatınızda ne varsa neyi değiştirmek istiyorsanız bu ayda harekete geçme zamanı artık.

Astrolog Sinem Çınar

KOÇ:

Koç ve yükselen burcu koç olanlar. 5 Şubattaki aslan dolunayı aşk evinizde gerçekleşecek, arkadaşlığın ilişkiye dönüşmesi , adı konulmamış bir ilişkinin adı konulacak diyebilirim, yada bu bana

bakmaz demeyin kendi değerinizi farkedin, net karar vereceğiniz bir Şubat ayı sizi bekliyor, şifayı bu ayda bulacaksınız, önceki aylarda ne ile sorun yaşadıysanız artık kesin karar verip bitirme enerjisine gireceksiniz. Evli olan koç burçları için sürpriz gelecek çocuklar olabilir ya da çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız artık harekete geçme zamanı diyebilirim. Eğer uzun zaman çocuk sahibi olmak

istiyorsanız ve olmuyorsa artık bir uzmandan yardım alabilirsiniz, uzmandan yardım alsanız bile bu sürede kolay çocuk sahibi olabileceğiniz bir şubat ayı sizi bekliyor, lütfen karamsarlığa girmeyin. 20

Şubattaki balık burcundaki yeni ay balık burcunda gerçekleşiyor kadersel alanda gerçekleşecek iç dünyanızla ilgili bazı sorgulama yapabilirsiniz, 20sinden sonra kendinizi yalnız hissedip biraz

soyutlama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Dolun ay etkisiyle ikili ilişkiler, sosyal çevrede yavaş yavaş kopan ilişkiler yeni ay etkisiyle arkanızdan iş çevireni dedikodu yapan kişiler yavaş yavaş hayatınızdan

çıkacak. Kendi düşüncelerinize önem verin ve bunu neden yaşadım diye düşünmeyin, balık yeniayı ile huzurlu ilerleyeceğiniz bir dönem olacak, birilerine yardım etmeyi ihmal etmeyin.

BOĞA:

Boğa ve yükselen burcu boğa olanlar 5 Şubattaki aslan dolunayı kariyer ve ev hayatıyla ilgili gündemleriniz olacak , dolunay ev aile ve yuva alanlarında gerçekleşecek , burada yaşayacağınız bazı

zorlanmalar hayatınızla ilgili önemli kararlar almanıza sebep olacak, kendinizden emin şekilde atağa geçeceğiniz dönem olacak. Aile ile ilgili ani karalar, taşınma, ev değişikliği ile konular gündeminizde

olabilir, ailenize karşı biraz isyankar olabilirsiniz, Şubat ayında bu konulara biraz dikkatli adım atmanız gerekecek. Hayatınızda yapacağınız değişikler kariyeriniz de görünür ve kalıcı yapacak sizi. İş

hayatında sorumluluk alma zamanı artık, çalışma arkadaşlarınıza köstek değil destek olursanız ilerisi için kendinize yatırım yapmış olacaksınız ve size yatırımları ileride büyük olacak.15 şubattan sonra

eğer bir aşka yelken açabilirsiniz. 20 Şubattaki balık burcundaki yeni ay şubatın başında girişim de bulunduğunuz konularda farkedileceksiniz ve bazı projelerin bazı girişimlerin için de bulacaksınız

kendinizi. Lütfen şubat ayında küçük düşünmeyin , büyük düşünün finansal olarak bolluk bereket ayı sizin için, yalnız bilmediğiniz yatırımlara yüklü miktarda paralar yatırmayınız. Ayak bileği ve diz

kapaklarına dikkat edin lütfen.

İKİZLER:

İkizler ve yükseleni ikizler olanlar 5 Şubattaki aslan dolunayı çevre, kardeş, komşu ,akrabalarınızla güçlü iletişime gireceğiniz bir şubat olacak, karşıdaki kişi sizi anlamıyor olabilir ama

kendinizden emin duruşunuzla yüksek sesle kendinizi ifade etmeniz gerekiyor böylelikle sizi anlamalarını sağlayabilirsiniz, çok fazla geçmişe takılıyorsunuz sevgili ikizler, geçmişi bırakın keza

kimseye faydası yok kendinizden emin olacağınız bir ay sizi bekliyor. Şubat başında biraz enerjiniz düşük olabilir. İletişim, satış, pazarlama anlaşmalar, sözleşmeler, ithalat, ihracat, dijital platformlar, yurtdışı, akademik konularda karar veremediğiniz ne varsa artık harekete geçme zamanı diyebilirim söz konusu olacak. Projenizi, fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin eğer harekete geçerseniz kalıcı projelere, makamlara sahip olabilirsiniz. 20 Şubattaki balık burcundaki yeni ay dolunay etkisiyle harekete geçmek için hangi adımı attıysanız bu yeniay etkisiyle kalıcı etkiye ulaşabilirsiniz, Şubat ayının başında adım attığınız kariyerle ilgili müdürünüz, patronunuz üstte bulunduğunuz her kim varsa kendinizi ifade etme zamanı. Arzu ettiğiniz kariyeriniz ayağınıza resmen geliyor diyebilirim. Sosyal çevre ortamlarınız hareketleniyor. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçireceksiniz, bütün gözler üzerinizde olacak resmen. Mide ve gastrit ile ilgili rahatsızlıklara dikkat edin.

YENGEÇ:

Burcu yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar 5 Şubattaki aslan dolunayı para alanında yaşayacaksınız, finansal olarak büyük bir yatırım fırsatları devreye girebilir, parasal olarak önemli

kararlar verebilirsiniz , hayalleriniz de beklediğiniz bir yatırım varsa bu dönemde değerlendirin fakat bilmediğiniz yatırımlara büyük miktarlarda paralar da yatırmayınız lütfen .Alacak verecek, kredi,

miras, nafaka ,yatırım gibi konularda güçlü enerjilerin olduğu bir sürece gireceksiniz, bu konularda nereden para bekliyorsanız size gelecek. Arkadaşlarınız, sosyal çevre de ki bazı değişimler sizin

hayatına yansıyabilir, hatta bu arkadaşlıklarda parasal yönde bir bozulma, bazı sıkıntılar görebilirsiniz. Borçlarla ilgili yapılanma, miraslarda sonuçlanma, alamadığınız nafakayı şubat ayında alabilirsiniz. 20 Şubattaki balık burcundaki yeni ay eğitim ve seyahatlar yönünde gerçekleşecek yurtdışı ile alakalı konularda, hukuki işler, yabancılarla ilgili yapılacak işler ile ilgili bazı koşullar oluşabilecek. Kariyerinizde hızlı ilerlemeler görülebilir, terfi gelebilir, beklenmedik pozisyonlar karşınıza çıkabilir. Akrabalar, komşular, arkadaşlar gelen haberler size pozitif enerji verebilir.

ASLAN:

Burcu aslan ve yükselen burcu aslan olanlar 5 Şubattaki aslan dolunayı sizin burcunuzda gerçekleşiyor, artık kendinizi daha da özgüvenli hissedeceğiniz şubat sizi bekliyor, bu sene çok fazla

gezeceksiniz. Kariyerle ilgili çok önemli teklifler gelecek, İlişki de biraz gerilim yaşayabilirsiniz, sinirsel olarak biraz gergin olabilirsiniz, kafanıza göre davranmayı bir kenara bırakıp akışta kalmayı

öğrenmeniz gerekmekte bu dönemde, çok çabuk tepki vermeyin özellikle aile ve kariyerinizde, vereceğiniz ani tepkileri hayatınıza nasıl yansıdığını bu dönemde daha net görebilirsiniz. Eğer özel hayatınızda ilgili bazı sorunlarınız varsa artık bunları masaya yatırma, ölçüp tartma zamanı, bir ilişkiniz varsa karşı taraf evlilik beklediği için biraz gerilebilirsiniz, evliliğe hazır olmadığınızı açık bir

dille anlatabilirsiniz, eğer ilişkiniz bitme aşamasındaysa eteklerinizde ki taşları döküp ya devam ya bitiş enerjisi içine girebilirsiniz. İlişki evinizde Satürn olduğu için aslında doğru bir kişi hayatınızdaki,

artık bunu görme ve farketme zamanı, ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak için doğru adım atma zamanı diyebilirim. 20 Şubattaki balık burcundaki yeni ay ortak müşterek para alanın da gerçekleşecek, krediler, nafaka, eşten gelen gelirle ilgili, ile ilgili bazı değişimler söz konusu olabilir. Banka işlemleri, banka ile ilgili konular, miras, nafaka gibi konular sizleri mutlu edebilir. Evli iseniz eşinizin gelirinde artış görülebilir. Eklem sıvıları, dişler ile ilgili sağlık sorunları görülebilir.

BAŞAK:

Burcu başak ve yükselen burcu başak olanlar 5 Şubattaki aslan dolunayı 12. Evde gerçekleşiyor gizli düşmanlar, kontrol edemediğimiz konuları gösterir bize, her şey gün yüzüne çıkacak ama şaşırmayın ve yolunuza devam edin, çünkü değer görmeye başlayacaksınız, yapanlar yaptıklarıyla sınanacaklar ve siz buna şahit olacaksınız. Değişmesi gereken değişecek, gitmesi gereken gidecek. Akışta kalmaya çalışın bu dönemde. Sağlığınızı gözden geçirmelisiniz. 20 Şubattaki balık burcundaki yeni ay ortaklı alanınızda gerçekleşiyor, hayatınızdan çıkan bu entrikalı, dedikoducu kişilere üzülmeyi bırakacaksınız, kalıcı ilişkilere girebilirsiniz, belki görmediğiniz, farketmediğiniz birisini farkedip yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Sürpriz bir hediye alabilirsiniz. Evliyseniz sağlam bir ilişkiye adım atacaksınız ve sevginiz büyüyecek. Yeniay etkisiyle karşıdaki insanların net fikirleri sizi şaşırtsa da sorgulama yapmadan karşıdaki insanlara saygı gösterin ve anlayışla karşılayın, belki de

sizin dönüşümünüz bu olacak.

TERAZİ:

Burcu terazi ve yükselen burcu terazi olanlar 5 Şubattaki aslan dolunayı arkadaşlı, sosyal çevre, idealler, dernekler, klüplerle ilgili bazı değişimler ve farkındalıklar yaşayacaksınız. iş hayatından

çok çektiniz, ne entrikalar döndü arkanızdan, kimler ayağınızı kaydırmaya çalıştı ama artık bunları bir kenara bırakın kaybettiğiniz prestij şubat ayında size yenilenmiş olarak geri dönecek, kendinizi

göstereceğiniz bir aya giriyorsunuz. Para harcamalarınıza bu dönemde dikkat edin ve bu dönemde yatırım yapmayın. Para kaybınız olabilir. Hobilerinize yönelmeniz gerekir. 20 Şubattaki balık

burcundaki yeni ay iş hizmet, sağlık alanları, günlük rutinler, hobileri yeniden düzenlenmesi gerekiyor, yada iş hayatınızda farklı bir bölümdeki kişilerle samimi olabilirsiniz, bu kişiler belki hobileri

olduğu için size katkı sağlayacak kişiler olacak. Sağlık ile ilgili konular da harekete geçme zamanı eğer bi kontrolünüz varsa ve erteliyorsanız bu ayda kontrole gitme zamanı. İnternet alışverişlerinize dikkat edin ya kendinize sanal bir kart çıkartın ya da şifrelerinizi en yakın zamanda değiştirin, terazi burçları için internette dolandırılmalar fazlasıyla söz konusu olacak gibi duruyor.

AKREP:

Burcu akrep ve yükselen burcu akrep olanlar 5 Şubattaki aslan dolunayı kariyer, iş, konum, mevki, konularında her ne var ise yenilenme enerjisine gireceğiniz bir şubat ayı olacak. İşte biraz

egolu davranabilirsiniz. Kibirli davranabilirsiniz bu yüzden değer kaybı yaşayabilirsiniz iş ve kariyer hayatında, bu dönemde davranışlarınızı gözden geçirmeniz gerekecek. Ortaklı iş yaptığınız kişilere

dikkatli davranın çünkü bu egolu davranışlarınız bazı bitişlere sebep olabilir. İkili ilişkilerinize bu dönemde özen gösterin. Aile ortamında da aynı tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Emlak , alım, satım

işlerinizi bu dönem hızlandırabilirsiniz. 20 Şubattaki balık burcundaki yeni ay aşk, çocuk, keyif, hobiler alanında gerçekleşecek ,bu alanlarda her ne konu varsa başlayabilirsiniz, ertelemeyin, yapmak

istediğiniz hobi varsa bu dönemde başlayınız, çocuğunuzla yapmak istediğiniz bir etkinlik varsa bu dönemde başlayın, bu dönemde keyif almaktan neysen hoşlanıyorsanız o alana yönelin. İş ile ilgili

konular hızlanıyor. Özellikle aşkta sevgide değer göreceğiniz, kendinizi değerli hissedeceğiniz bir şubat ayı sizi bekliyor. Sevgide ve aşkta resmen kabuk değiştireceksiniz ve bakışınız değişecek. Evli

olanlar çocuk sahibi olabilir, çocuğu olanlar çocuğunuzun bir yeteneğini farkedebilirisniz.

YAY:

Burcu yay ve yükselen burcu yay olanlar 5 Şubattaki aslan dolunayı seyahat, medya, yurtdışı, hukuk ,yabancı insanlar alanlarınızı tetikleyecek, farkındalığınızın değişeceği döneme giriyorsunuz,

İlişkiler konusunda kafanız karımasın artık, net kararlar vereceğiniz bir dolunay olacak, son 6 ay ilişkiler sizi çok yordu ama alacağınız net kararlar ile rahatlayacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmeniz

gerekecek. Sağlıkla ilgili her ne probleminiz varsa doktora gidip gözden geçirme zamanı. Teknolojik ve dijital alanlarda işleriniz açıldığı döneme giriyorsunuz. Bu dolunayla bu alanlarda iş yapıyorsanız

farkedileceğiniz bir dönem olacak. Akraba ve kardeşlerinizle bağlarınızın güçlendiği dönem olacak.20 Şubattaki balık burcundaki yeni ay ev, yuva, aile, aile kökleri içinde yaşadığınız konularla ilgili önemli kararlar vereceğiniz döneme gireceksiniz, karasız kalınan ailevi konularda kesin sonuca bağlanacak diyebiliriz ve kafanızdaki sorulara cevap bulacaksınız. Eğer konut almayı düşünüyorsanız bu dönemde iyi yatırım olacak sizin için. Ev değiştirmeyi düşünüyorsanız bu dönemde ev değiştirme işleriniz hızlanacak.

OĞLAK:

Burcu oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar 5 Şubattaki aslan dolunayı krediler, ortak kazanımlar, eşinizin para alanlarını tetikleyecek, harcamalara dikkat etmek gerekiyor, eğer kurban

psikolojisinden çıkarsanız şubat ayı sizin için süper olacak, biliyorum haksızlıkla sınandınız, değer göremediniz, hakettiğiniz konuma gelemediniz ama artık bırakma enerjinin olduğu bu şubat ayında tüm bu kötü düşünceleri atın denize çünkü finansal olarak bir ohh çekeceksiniz, hayalinizi kurduğunuz finansal zenginlik ayağınıza gelebilir. 20 Şubattaki balık burcundaki yeni ay akraba, kardeşlerle önemli iletişim girişimlerinde bulunacaksınız, Aileye daha fazla zaman harcayacaksınız, boya badana işleriniz var ise bu zaman diliminde başlamanız sizin için daha uygun olacaktır.

KOVA:

Burcu kova ve yükselen burcu kova olanlar 5 Şubattaki aslan dolunayı evlilik, ikili ilişkiler ile ilgili önemli kararlar olacak, ortaklı yaptığınız iş varsa yolları ayırabilirsiniz. Evliyseniz evlilik bitebilir.

Ama üzülmeyin bu bitişler yeni başlangıçların habercisi olacak. Ev, aile, yuva ile ilgili yaşadıklarınız özel yaşantınıza yanşayabilir, bu dönemde belki anne, kardeş ilişkinize müdahale edebilir. İş hayatınız gizli ve açık düşmanlar artık sahnede, hepsi birer birer gün yüzüne çıkacak. İş hayatında görmediğiniz değeri göreceksiniz ileriki zamanlarda. 20 Şubattaki balık burcundaki yeni ay para alanlarınız tetiklenecek parasal yönden yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, yapmayı düşündüğünüz yatırım var ise bu yeniay dan sonra yatırım yapabilirsiniz, ya da size parasal yönden kazanç sağlayacağını düşündüğünüz ne varsa yeni ay etkisiyle yatırım yapabilirsiniz ileriki zamanlarda size dönüşü iyi olacak, bu ay maaşınıza zam yapılıp beklemediğiniz yüksek oranda bir zamla karşılaşabilirsiniz.

BALIK:

Burcu Balık ve yükselen burcu Balık olanlar 5 Şubattaki aslan dolunay sağlık ve iş konularınızı tetikleyecek, çalışma alanınızda bazı değişiklikler olabilir, iş ile ilgili bazı sonlanmalar yaşayabilirsiniz, belki departman değişikliği olabilir ama çokta kafanıza takmayın çünkü olmamış işte olmuş kadar hayır var derler, yeni fırsatları tetikleyecek bu değişimler. Ani tepkiler verebilirsiniz bu dönemde. Aile ortamı biraz gergin olabilir. İletişim şeklinize biraz dikkat etmeniz gerekmektedir. 20 Şubattaki balık burcundaki yeni ay kendi burcunuzda gerçekleşecek sizler için yepyeni dönem başlayacak, yıl genelini haraketlendirecek bir yıl olacak, her ne yapmak istiyorsanız bu yeni ay zamanı bu kararlarınızı harekete geçirme zamanı olacak. Hayatınızda kaderin size nereyi sürükleyeceğini farkedeceksiniz, dolunay etkisiyle yaptığınız işler kalıcı olacak, kendinizi akışa bırakın ve neden niçin sorularını kafanızdan silin artık.