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Sonay Ölçücüer pilates ve cyrotherapy videolarıyla Instagram’ın gözdesi oldu
Ünlülerin detoks için uğrak mekanı olan Trendlife Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kurucusu Sonay Ölçücüer, Instagram sayfasında paylaştığı pilates ve cyrotherapy videolarıyla dikkat çekiyor.
Yaşam - Sağlık 18.11.2022, 23:06 19.11.2022, 13:20 Emrah
Trendlife Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kurucusu Sonay Ölçücüer, ünlülerin tercih ettiği merkezlerinden başında yer alıyor.
Sonay Ölçücüer, Instagram sayfası sonay_trendlife adlı adresinden de sık sık pilatesle ilgili paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Ünlülerin detoks için uğrak mekanı olan Trendlife Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin öncelikleri arasında sağlık olduğunu vurgulayan Ölçücüer, Instagram sayfasında cyrotherapy ve pilates videolarıyla da ön plana çıkıyor.
Sonay Ölçücüer bu videoların yanı sıra pilatesle ve zayıflama ile ilgili bilgileri içeren tüyoları da takipçileriyle paylaşıyor.
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