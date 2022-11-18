Sonay Ölçücüer kardiyo pilates videolarıyla Instagram’ın gözdesi oldu 

Trendlife Güzellik ve Zayıflama Merkezi'nin kurucusu Sonay Ölçücüer, ünlülerin tercih ettiği merkezlerinden başında yer alıyor.

Sonay Ölçücüer, Instagram sayfası sonay_trendlife adlı adresinden de sık sık pilatesle ilgili paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ünlülerin detoks için uğrak mekanı olan Trendlife Güzellik ve Zayıflama Merkezi'nin öncelikleri arasında sağlık olduğunu vurgulayan Ölçücüer, Instagram sayfasında kardiyo pilates videolarıyla da ön plana çıkıyor.

Sonay Ölçücüer bu videoların yanı sıra pilatesle ve zayıflama ile ilgili bilgileri içeren tüyoları da takipçileriyle paylaşıyor.

