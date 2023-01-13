Sirke Mucizesinin Yeni Tadı: Puffy Gummy 

Dünyanın en büyük gıda takviyesi üretimi yapan tesislerinden birinde, özel bir fermentasyon işleminden geçirilen ve filtre edilmeden kurutulan, %100 doğal ve taze elmalardan elde eden Puffy Gummy fazla kilolarınızdan kurtulmada en büyük yardımcı olmaya aday. Puffy Gummy, glutensiz, jelatinsiz, GDO'suz ve vegandır.

PUFFY GUMMY / WİSTERİA PHARMA HAKKINDA:

Kurulduğu günden itibaren; önceliği sağlık alanında değer yaratmak olan Wisteria Pharma, bu kapsamda sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, hızla değişen sağlık sektöründe en güncel yaklaşımları benimseyip, inovatif ürünleri sağlık alanındaki ihtiyaç sahipleriyle güvenli ve hızlı bir şekilde buluşturmayı hedeflemiştir.



