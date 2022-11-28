Şebnem Sürücü’den Longoz Ormanları’nda yoga ve pilates kampı
Eski Best Model Türkiye birincisi Şebnem Sürücü, yoga ve pilates tutkunlarını Longoz Ormanları’nda düzenlediği kampta buluşturuyor.
Modellik ve oyunculuğun yanı sıra Yoga ve Pilates Eğitmenliği yapan Şebnem Sürücü; İğneada’da düzenleyeceği kampta, doğanın ilham verici atmosferinde, katılımcıları zengin bir program ile ağırlayacak.
“Pilates benim için güç, esneklik ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik, potansiyelini araştırmaya ve yükseltmeye teşvik eden, temel destekleyici ve güvenli bir çalışma sistemidir.” diyen ünlü eğitmen Şebnem Sürücü, Glamping tesisi Longospher’de ‘ilişkiler’ temalı Yoga ve Pilates kampında keyif dolu bir program ile yoga severleri ağırlamaya hazırlanıyor.
Şebnem Sürücü, “Her seviyeye açık Yoga ve Pilates pratikleriyle beden-zihin-nefes ilişkisinden yola çıkarak kendimizle tekrar bağ kuracağımız, doğa yürüyüşleri ve ateş başı sohbetleriyle içinde bulunduğumuz alan ile ilişkimizi gözlemleyeceğimiz, Astroloji sohbetleri ile gökyüzü-yeryüzü ilişkisini ve olası etkilerini konuşacağımız keyifli bir kamp hazırladık.” sözleriyle yoganın önemine dikkat çekiyor.
2 – 4 Aralık tarihlerinde İğneada Longospher’de düzenlenecek kampa soultreatstravel.com sayfasından kayıt yaptırılıyor.
PROGRAM
2 Aralık Cuma
12:00-17:00 Otele varış ve yerleşme
17:30-19:30 Tanışma çemberi, Her seviye yoga
19:30-21:00 Akşam Yemeği
21:00-22:00 Astroloji Sohbet
3 Aralık Cumartesi
8:00-10:00 Beden-nefes ilişkisi temalı her seviye yoga
10:00-11:00 Kahvaltı
11:30-13:30 Doğa yürüyüşü
13:30-17:30 Serbest zaman-15M2 sağlıklı atıştırmalıklar ve Bodhi ürünleriyle tanışma zamanı
17:30-19:30 Beden-zihin ilişkisi temalı Pilates
19:30-21:00 Akşam yemeği
21:00-22:00 Astroloji Sohbet
4 Aralık Pazar
8:00-10:00 Yoga ve Pilates teknikleri ile akış
10:00-11:00 Kahvaltı
11:00-12:00 Kapanış Meditasyonu ve otelden ayrılış
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Bodrumspor
|14
|22
|8. Bandırmaspor
|14
|21
|9. Manisa FK
|13
|20
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4