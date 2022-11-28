Şebnem Sürücü’den Longoz Ormanları’nda yoga ve pilates kampı 

Modellik ve oyunculuğun yanı sıra Yoga ve Pilates Eğitmenliği yapan Şebnem Sürücü; İğneada’da düzenleyeceği kampta, doğanın ilham verici atmosferinde, katılımcıları zengin bir program ile ağırlayacak.

“Pilates benim için güç, esneklik ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik, potansiyelini araştırmaya ve yükseltmeye teşvik eden, temel destekleyici ve güvenli bir çalışma sistemidir.” diyen ünlü eğitmen Şebnem Sürücü, Glamping tesisi Longospher’de ‘ilişkiler’ temalı Yoga ve Pilates kampında keyif dolu bir program ile yoga severleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Şebnem Sürücü, “Her seviyeye açık Yoga ve Pilates pratikleriyle beden-zihin-nefes ilişkisinden yola çıkarak kendimizle tekrar bağ kuracağımız, doğa yürüyüşleri ve ateş başı sohbetleriyle içinde bulunduğumuz alan ile ilişkimizi gözlemleyeceğimiz, Astroloji sohbetleri ile gökyüzü-yeryüzü ilişkisini ve olası etkilerini konuşacağımız keyifli bir kamp hazırladık.” sözleriyle yoganın önemine dikkat çekiyor.

2 – 4 Aralık tarihlerinde İğneada Longospher’de düzenlenecek kampa soultreatstravel.com sayfasından kayıt yaptırılıyor.

PROGRAM

2 Aralık Cuma

12:00-17:00 Otele varış ve yerleşme

17:30-19:30 Tanışma çemberi, Her seviye yoga

19:30-21:00 Akşam Yemeği

21:00-22:00 Astroloji Sohbet



3 Aralık Cumartesi

8:00-10:00 Beden-nefes ilişkisi temalı her seviye yoga

10:00-11:00 Kahvaltı

11:30-13:30 Doğa yürüyüşü

13:30-17:30 Serbest zaman-15M2 sağlıklı atıştırmalıklar ve Bodhi ürünleriyle tanışma zamanı

17:30-19:30 Beden-zihin ilişkisi temalı Pilates

19:30-21:00 Akşam yemeği

21:00-22:00 Astroloji Sohbet



4 Aralık Pazar

8:00-10:00 Yoga ve Pilates teknikleri ile akış

10:00-11:00 Kahvaltı

11:00-12:00 Kapanış Meditasyonu ve otelden ayrılış