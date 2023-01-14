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Şebnem Sürücü İle Yoga Ve Pilates Kampı Büyülü Coğrafya Kapadokya’da
Eski Best Model Türkiye birincisi, Yoga ve Pilates Eğitmeni Şebnem Sürücü, Yoga ve Pilates tutkunlarına yönelik gerçekleştirdiği kamp organizasyonlarına, doğal güzellikleri ile öne çıkan özel mekanlarda devam ediyor.
Yaşam - Sağlık 14.01.2023, 18:37 Emrah
Kamp organizasyonlarının ikincisi için Kapadokya’yı seçen Şebnem Sürücü, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde beden- zihin bütünlüğü için kampa katılacaklar için özel bir program hazırladı.
Model ve oyuncu Zeliha Çal’da, Sürücü’nün düzenlediği kampa Bodhi Atelier ürünleri ile katılacak.
Kapadokya’nın ayrıcalıklı mekanlarından Hanedan Suits de, Soultreatstravel işbirliği ile 7 Çakra ve Hareket’ temalı Yoga ve Pilates kampı 26-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek
4 gün sürecek kamp boyunca zengin bir programla katılımcıları ağırlayacak olan Şebnem Sürücü; dingin bir zihin ve enerjik bir bedenle kampın tamamlanacağını vurguluyor…
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