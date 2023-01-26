Salgın Hastalıklara Dikkat!

Medical Park Florya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ergün Alış,” Son 3 yılımız bağışıklık ve korunma kelimeleri ile geçti. Güçlü bir bağışıklık diyoruz ama aslında dengede bir bağışıklık sisteminden bahsetmek daha doğru olur. Sadece virüsler değil ama dengede bir bağışıklık sistemi için en önemli yapmamız gerekenler dengeli ve doğru beslenme, iyi bir uyku kalitesi ve doğru nefes alma ile kendimizi koruyabiliriz. " diyor.

Virüslerden korumanın en önemli yolu; beslenme

Alış, “Beslenme için en basite indirgenmiş hali ile mevsim sebze- meyvelerini yemek, artık herkes tarafından bilinen üç beyaz- un, şeker ve tuzu azaltmak, katkı maddesi içeren besinlerden mümkün mertebe uzak durmak, barsak floramızı güçlendirmek için prebiyotik ve probiyotik içeren besinleri arttırmak önemli. Suyun temizleyici gücünden de faydalanıp sıvı tüketimimizi sudan yana ağırlık vermeliyiz.”

Kaliteli uyku bağışıklığı güçlendirmede önemli bir etken

Alış, “Uyku, vücudun dinlenme, kendini düzenleme ve düzeltme zamanıdır. Uyku ilaçlarından önce uykusuzluğa sebep veren dış etkenleri düzeltmeye çalışmak gerekir. Yatmadan önce telefon, tablet, bilgisayar kullanımı ve televizyon seyretmeyi en az 2 saat önce bırakmak, karanlık ve iyi havalanmış bir odada yatmak, akşam geç saatlerde kahve, çay gibi uyku kaçırabilecek içeceklerden almamak da ilk etapta yapılabilecekler.”

Nefes kapasitesini artırmak önemli

Alış, “Vücudun üçte ikisini su oluştururken, çalışması için de oksijen gerekir. Bu yüzden de doğru nefes almayı öğrenmemiz, basit nefes egzersizleri ile solunum kapasitemizi arttırmamız yararımızadır. Triflo dediğimiz, eczanelerden, medikal firmalardan kolayca ulaşılabilecek, 3 toplu bir alet de nefes kapasitemizi arttırmaya yardımcı olacaktır. Kapalı ortamların sık havalandırılmasını da unutmamak gerekir.”

El yıkama en basit ve en ucuz yöntem

“Covid’in hayatımıza girmesi ile el yıkanmasının önemi artık herkes tarafından biliniyor. El yıkanması sadece Covid için değil, tüm bulaşıcı hastalıklar için en basit, en önemli, en ucuz önlem olmaya devam ediyor. Sık el yıkanması, hapşırık, öksürük gibi durumlarda eğer kağıt mendil bulunamıyorsa kol iç tarafının kullanılması ve ilk fırsatta ellerin tekrar yıkanması gerekir. Hasta kişinin kendini izole etmesi, maske kullanması da gene alınacak önemli önlemler arasında yer alıyor.”

Enfeksiyon Uzmanı Dr. Esra Ergün Alış virüse yakalananlar için önerilerini sıralıyor

“Bol istirahat, bol sıvı çok önemli. Annelerin bir bildiği var, tavuk suyu çorba hakikatten iyileşmeye destek. Eğer grip tanısı aldıysanız bunun için kullanabileceğiniz ilaç mevcut ama genel olarak virüs enfeksiyonlarında semptomatik yani destek tedavileri kullanılır. Örneğin ağrıyı azaltmaya yönelik ağrı kesiciler, C vitamini gibi takviyeler almalılar.” diyor