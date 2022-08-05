Sağlıklı ve genç kalmak isteyen vitamin takviyesi alsın

Pandemi döneminde vitamin takviyesine ilgi arttı. Bağışıklığı güçlendiren ve hastalıklara karşı direnç sağlayan multivitamin ve balık yağı takviyeleri bu nedenle market raflarında da yer almaya başladı. Artık 7 günlük vitamin paketlerini 11.90 TL-12,90 TL gibi fiyatlarla bulmak mümkün. Özel vitamin takviyeleri hazırlayan ve marketlerde satışa sunan Dr. Murat Topoğlu "Naturbes daily vitamin ve Naturbes daily balık yağı market zincirlerinde satılıyor. Uygun fiyata alıp kullanacağınız, çörekotu, tarçın, karanfil, sumak, ekinezya ve nane ile zenginleştirilmiş multivitaminlerin içerisinde A, B, C, D3, E vitaminleri ile magnezyum, demir, iyot, selenyum, çinko, krom var" dedi. Dr. Murat Topoğlu, bu tür karışımların bağışıklık için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Dr. Murat Topoğlu "A vitamini cildi, B vitamini sinir sistemini, C vitamini böbrekleri, D vitamini bağışıklığı korur. Tüm bunları içinde barındıran takviyeler düzenli tüketildiğinde kalp hastalıklarından Alzheimer'a kadar bir çok hastalıktan korunmak mümkün hale gelir" dedi ve şunları anlattı:

Her vitamin çeşidinin sağlık açısından farklı bir önemi ve görevi vardır. Yeterli miktarda vitamin alınmaması durumunda bazı hastalıklar meydana gelebilir. İhtiyaç duyulan vitaminin doğal gıdalarla ya da takviye olarak hazırlanan ürünlerle karşılanması durumunda bu rahatsızlıklar önlenebilir. Vitaminlerin öncelikli olarak doğal kaynaklardan alınması önerilir. Düzenli sebze ve meyve tüketimiyle, ihtiyaç duyulan vitamin değerleri normal seviyede tutulabilir. Fakat yeterli ve düzenli beslenmenin sağlanamadığı durumlarda takviye olarak hazırlanan ürünler kullanılabilir.

YETERSİZ BESLENMEYE KARŞI DESTEK

Akupunktur Derneği Onursal Başkanı Dr. Murat Topoğlu, "Vücudun düzenli olarak faaliyetlerini sürdürmesi için bir kısmı yağda, bir kısmı suda çözünen vitaminlerin belirli bir düzeyde tutulması şarttır. Vitamin ve gıda takviyelerini önerilen miktarda kullanmak koşuluyla yetersiz beslenme, emilim bozukluğu, ileri yaş gibi farklı durumlara sahip olan kişiler için oldukça etkilidir. Sağlık açısından vücudu dengede tutmaya yarayan ve yenilenmeyi destekleyen takviye ürünler, büyük oranda fayda sağlar. Gıdalar yoluyla alınan vitamin değerleri, genel anlamda herhangi bir zarar teşkil etmez" dedi.

HER ZAMAN KULLANILMASI GEREKİR

"Balık yağı yani omega 3 hafıza ve kolesterol fonksiyonuna oldukça destekçi, Multivitamin ise Bağışıklığın korunmasına çok destek olmakta" diyen Dr. Murat Topoğlu, "Eczaneden balık yağı veya multivitamin kapsülleri alıp bir kaç tane kullandıktan sonra, unutuyoruz, tarihi geçtiğinde de çöpe atıyoruz. Benim önerim kesinlikle düzenli olarak bu takviyelerin alınması. Marketlerde artık Naturbes Daily adıyla haftalık ambalajlı multivitamin ve balık yağı bulmak mümkün. Önerim içinde 7 adet olan bu paketlerden alarak vitamin israfı yapmamanız. Fakat tekrar ediyorum vitamin ve balık yağı her zaman kullanılması önerilen takviyelerdir. 11 yaşından itibaren herkesin kullanması gerekir" diye konuştu.

A VİTAMİNİ

A vitamini diş, kemik, yumuşak doku, mukus zarları ve cilt yapılarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olur. Göz retinasında renk veren pigmentleri ürettiği için aynı zamanda retinol olarak da bilinir. A vitamini, özellikle düşük ışıkta iyi görüş elde etmeyi sağlar. Aynı zamanda sağlıklı hamilelik ve hamilelik sonrası anne sütü ile emzirmede büyük rol oynar.

B VİTAMİNİ

Bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça fazla role sahip olan vitamin grubudur. Bedende enerji üretiminden ve diğer birçok metabolik faaliyetlerden sorumlu olan B vitaminlerinin kandaki seviyesi kesinlikle yeterli oranda olmalıdır. Sinir sistemi sağlığından kalp ve cilt sağlığına kadar uzanan geniş bir onarım skalasına sahip olan B vitaminleri, suda eriyen vitamin grubunda olduğundan dolayı takviye olarak alındığında gün içerisinde bol su tüketilmelidir. Kandaki seviyesi yeterli miktara ulaştığında halsizlik ve aniden gelen yorgunluğunuzu ortadan kaldırmış olacaksınız.

C VİTAMİNİ

Böbrek üstü bezlerini destekleyerek bağışıklığı güçlendiren bu mucize vitamin de aynı B vitaminleri gibi suda eriyen vitamindir. Bu nedenle C vitamini takviyesi aldığınızda da günde 2,5-3 litre kadar su tüketmeniz böbrek sağlığınız için oldukça önemlidir. Yüksek antioksidan etkisi ile ise cilt ve saç sağlığınıza katkı sağlarken aynı zamanda kandaki demir emilimini de artırdığından dolayı halsizlik hissinizi azaltmaya yardımcı olacaktır.

DEMİR

Özellikle kadınlarda sıkça görülen demir eksikliği kendinizi sürekli yorgun hissetmenize hatta bayılma hissine kadar süren halsizlik şikayetlerine neden olabilir. Bazı bireylerde ferritin düşüklüğünden dolayı kandaki demir miktarı daha az sürede artmaktadır. Unutmayın fazlası zehir etkisi yaratabilir. Bu nedenle doktor kontrolünde uygun sürede ve dozda demir takviyesi alınması gereklidir.

D VİTAMİNİ

Bilinenin aksine D vitamini eksikliği C vitamini eksikliğinden daha fazla halsizlik ve yorgunluk hissi oluşumuna sebep olmaktadır. Bağışıklık sisteminizi de güçlendirmede rolü büyük olan D vitamini özellikle güneş ile bedene alınmaktadır. Bu nedenle ise kış aylarında bedende oldukça azalmaktadır. İlk fırsatta D vitamini seviyenize baktırmanızı ve uygun dozda takviye almanızı öneriyoruz.

MAGNEZYUM

Vücuttaki en önemli minerallerden biri olan magnezyum eksikliği ile sizi bir hayli yorabilir. Uzman kontrolünde günde 300 miligram kadar takviye olarak alabilirsiniz. Hangi magnezyum tuzunu tercih edeceğinize de yine şikayetiniz doğrultusunda doktorunuz karar vermelidir.

