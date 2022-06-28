Sağlığınız için havuzda uzun süre kalmayın!

Sıcak yaz günleriyle birlikte serinlemenin en pratik yollarından biri de havuzlar. Artık tatil merkezlerinin yanısıra ortak yaşam alanları sitelerin bile vazgeçilmezlerinden olan yüzme havuzları hakkında önemli uyarılarlarda bulunan Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, kimyasallarla dolu havuz suyunun cilde olumsuz etkilerini sıraladı.

KANSER RİSKİ VAR!

Havuz sularının klor başta olmak üzere sağlığımızı tehdit eden birçok kimyasalı içinde barındırdığını belirten Sezgin, bu kimyasal maddelerin; cilt kuruluğu, göz kızarıklığı, kaşıntı, cilt üzerinde aşırı sivilce yahut akne gibi oluşumlara yol açtığını söyledi. Sezgin, “Bunun gibi cilt rahatsızlıklarının yanı sıra; astım krizi, hormon bozuklukları, bağırsak florasının değişmesi şeklinde ciddi sorunlara sebep olabilir. Özellikle kapalı yüzme havuzlarında meydana gelen bu rahatsızlıklar erkeklerde hormon bozukluğuna yol açar. Uzun süre maruz kalınan klor, kanserojen riski taşır” dedi.

HEMEN DUŞ ALIN

Klorlu suyun sağlığa olumsuz etkilerinin bunlarla da bitmediğini dile getiren Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, iştah kaybı, uyuşma, koma, kısa süreli bilinç kaybı, depresyon yahut tümör oluşumu gibi büyük olumsuz etkilere sebep olabileceğini hatırlattı. Serinlemek için havuza girenlerin suda uzun süre kalmamakla birlikte hemen duş almalarını öneren Sezgin, “Eğer tatildeyseniz havuz yerine denize girmeniz sağlığınız açısından daha az risk taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.