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Prof. Dr. İlhan Ramoğlu: Gülüş Tasarımında Ortodontik Planlama Çok Önemli

Günümüzde estetik kavramının verilen önemin artmasıyla bireylerin yüz dolayısıyla gülüş estetiğine daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Prof. Dr. İlhan Ramoğlu, "Daha beyaz ve düzgün dizilmiş dişlere sahip bireyler daha güzel bir gülüşe sahip oluyor. Bu hem kişilerin çekiciliğini hem de özgüvenini arttırıyor" dedi.

Yaşam - Sağlık 05.01.2023, 23:11 Emrah
Prof. Dr. İlhan Ramoğlu: Gülüş Tasarımında Ortodontik Planlama Çok Önemli

Altınbaş Üniversitesi Dİş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Ramoğlu, gülüş estetiği ile ilgili problemleri olan hastaların içinde bir ortodontistin de bulunduğu multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirilmesini gerekliliğinden bahsetti. Prof. Dr. Ramoğlu, dişlerde restorasyon planlandığı vakalar da dahil olmak üzere dişlerin konumlarının çok önem arz ettiği ifade etti.

Prof. Dr. İlhan Ramoğlu, günümüzde estetik kavramına verilen önemin artmasıyla bireylerin gülüş estetiğine daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Prof. Dr. İlhan Ramoğlu, ‘Daha beyaz ve düzgün dizilmiş dişlere sahip bireyler daha güzel bir gülüşe sahip oluyor. Bu hem kişilerin çekiciliğini hem de özgüvenini arttırıyor’ dedi. Prof. Dr. İlhan Ramoğlu, gülüş estetiği ile ilgili problemleri olan hastaların içinde bir ortodontistin de bulunduğu multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirilmesini gerekliliğinden bahsetti. Prof. Dr. Ramoğlu, dişlerde restorasyon planlandığı vakalar da dahil olmak üzere gülüş tasarımında dişlerin konumlarının büyük önem arz ettiği ifade etti.

‘’Kendi doğal dişlerinizle güzel bir gülüşe sahip olabilirsiniz’’

Diş hekimliğindeki en önemli yaklaşımlardan birisinin hastanın dişlerinin yapısal bütünlüğünün korunması olduğunu belirten Prof. Dr. Ramoğlu, bu kapsamda ‘’Eğer hastanın dişlerinde renk, boyut, şekil veya yapısal bir bozukluk yok ise şeffaf plaklar veya teller ile yapılacak ortodontik tedavi ile dişlerin hareket ettirilerek seviyelenmesi ve sıralanması sağlanabilir ve hastanın gülüş estetiği büyük oranda temin edilir. Böylece hastanın kendi dişlerinin doğallığı bozulmadan hastanın daha güzel bir gülüşe sahip olması mümkün olabilir’’ dedi.

‘’Ortodontik tedavi her yaşta mümkün’’

Ortodontik tedavinin, sadece çocuklarda mümkün olduğunu bilgisinin doğru olmadığını ve erişkin bireylerde de bu tedavinin mümkün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ramoğlu her yaşta hastanın dişlerini hareket ettirebildiklerini belirtti. Altınbaş Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Ramoğlu, bununla birlikte erişkin hastaların tek kaygılarının yaşa endeksli olmadığını ayrıca ortodontik tedavide kullanılan materyallerin estetik olmayan görüntüsünden çekinerek toplumda lamina, kaplama, zirkon ve kron gibi isimler ile bilinen restoratif veya protetik yaklaşımları tercih ettiklerini belirtti.

‘’Ortodontik tedavi her yaşta mümkün’’

Ortodontik tedavinin, sadece çocuklarda mümkün olduğunu bilgisinin doğru olmadığının ve erişkin bireylerde de bu tedavinin mümkün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ramoğlu her yaşta hastanın dişlerini hareket ettirebildiklerini belirtti. Bununla birlikte erişkin hastaların tek kaygılarının yaşa endeksli olmadığını ayrıca ortodontik tedavide kullanılan materyallerin estetik olmayan görüntüsünden çekinerek toplumda lamina, kaplama, zirkon ve kron gibi isimler ile bilinen restoratif veya protetik yaklaşımları tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

‘’Restorasyonlar öncesi dişlerin doğru konumlandırılması önemli’’

Özellikle dişlerinde şekil ve boyut anomali olan hastalarda daha iyi estetik sonuçlar için restoratif ve protetik yaklaşımların kaçınılmaz olduğunu belirten Prof. Dr. Ramoğlu şöyle söyledi;
‘’Dişlere uygulanması planlanan restoratif tedavilerin daha estetik ve kalıcı olmasının yanı sıra çevre dokular ile uyumunun daha iyi olabilmesi için, dişlerin konumlarının bu uygulamalar öncesi düzenlenmesi gerekmektir. Çok farklı konumlarda bulunan dişlerin aynı sıradaymış gibi gösterilebilmesi için uygulanacak tedavilerde, bazı dişlerin üzerine fazla materyal eklenmesi bazı dişlerin ise çok fazla işleme tabi tutulmasına gerek duyulacaktır. Bu da diş ve çevre dokuların sağılığını tehlikeye atabilir. Yapılan uygulamaların ömrünü kısaltabilir ve estetik başarıyı olumsuz etkileyebilir.’’

‘’Ortodontik tedavilerde estetik kaygılar son buldu’’

Gelişen teknoloji le birlikte yeni materyal ve metotların keşfinin ortodonti alanında da bir çok yeniliğin kapısını açtığını ifade eden Prof. Dr. Ramoğlu, ‘ Öncelikle diş teli diye bilinen dişlere yapıştırılan metal parçaların artık camsı ve porselen materyaller kullanılarak görünürlüklerinin azaltıldı, bunun yanı sıra bu materyallerin dişlerin dış yüzeyleri yerine iç yüzeylerine yapıştırılması ve tedavinin dişlerin dile bakan tarafından yapılmasını sağlayacak teknikler geliştirildi hatta artık  şeffaf plak adı verilen hastanın kendi takıp çıkartabildiği dışarıdan fark edilmesi çok güç apareyler ile hastalarımızı estetik kaygılara yer vermeyecek şekilde tedavi edebiliyoruz.’’ dedi. 

Prof. Dr. Ramoğlu sözlerine son verirken, ‘Artık yaşından dolayı dişlerinin hareket ettirilemeyeceğini veya ortodontik tedavilerdeki tellerin estetik olmadığını düşünen hastaların
gülüş estetikleri arttırmak için yaptıracakları uygulamalar öncesinde mutlaka bir ortodonist ile görüşmelerini tavsiye ediyorum’ dedi.

#İlhan Ramoğlu #gülüş tasarımı #Magazin #Snobmagazin
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