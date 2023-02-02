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İşte Serenay Sarıkaya’nın Doğum Haritası Analizi

Astrolog Sinem Çınar, 1 Temmuz 1992 doğumlu olan Serenay Sarıkaya’nın doğum haritası analizini yaptı. İşte detaylar...

Yaşam - Sağlık 02.02.2023, 19:18 02.02.2023, 19:35 Emrah
İşte Serenay Sarıkaya’nın Doğum Haritası Analizi

       Astrolog Sinem Çınar

Serenay Sarıkaya’nın Doğum Haritası Analizi (1 Temmuz 1992 saat 06:00 Antalya)

Güzel mi? Çekicimi? Onu bu kadar gizemli yapan nedir acaba, doğum haritasına baktığımız zaman
Öncelikle su elementi fazlalığını görmekteyiz, bu bize duygusal, aidiyet duygusu güçlü, sanatsal
yeteneği fazla olan bir yapı vermektedir, Güneş burcunun yengeç, yükselenenin yengeç burcunda
olduğunu görüyoruz, belli ki gizeminin ve dişiliğinin sırrı yengeçlikten geliyor, ayrıca annesine bu
kadar düşkün olmasının sebebi bu olsa gerek.

Güneş burcumuz bize kişisel kimliği sembolize eder. Kişinin bağımsız olmayı öğrenmesi, potansiyelini
gerçekleştirmesi, kendini diğerlerinden farklılaştırması ve parlaması gereken alanları gösterir.
kendimizi nerede göstereceğimizle ilgili bilgi verir, Güneşi 12. Evde olan Serenay , mükemmellik
duygusunun göstergesidir aslında , olmak istediği, gitmek istediği yol sessiz adımlarla kendi içinde yol
alarak yapar, anaç ve merhametli olan Serenay bunu biraz gizli ve içinde gizemli bir şekilde yaşıyor.
Çoğu zaman yalnız kalmayı seviyor.

Ay burcu bizim duygularımız, hislerimiz, annemiz ve nasıl beslendiğimizle alakalıdır, Serenay’ın ay
burcu yengeç de ve rahat ettiği bir konumdadır, derin empati yeteneği verir, korumacı, şefkatli,
çocuklara düşkün, yemek yapmayı ve büyük sofralar kurup davetler vermeyi seven, biraz alıngan,
acıya meyilli, müthiş bir hafızaya sahip ve oldukça duygusal yapı verir bize, bildiğim kadarıyla Serenay
yemeğe düşkün birisi, şefkatli ve özellikle annesine düşkün bir yapısı vardır. Ay ve güneş kavuşumu
mevcut haritasında, bu güçlü bir kişilik verir bize, ne istediğini bilen, ne yapmak istediğini bilen güçlü
bir kişiliktir. Güneş-ay kavuşumu olan kişiler yeni projelere ilk imzayı atan, hatta çoğu zaman farkına
varmadan bir olayı başlatan kişilerdir. İçlerinde bu enerjiyi taşırlar. Bu kişiler genelde çevreleri
tarafından beğenilirler. Kendilerini çok iyi organize ederler, bu da başarıya ulaşmadaki en büyük
kozlarıdır. Aynı zamanda Güneş-Ay-Venüs yengeç burcunda kavuşumu var , bu kavuşum sanatsal
yetenek verir, estetik olarak güzel bir yüz verir, hani ay parçası derler ya ay burcunun 1. Evde olması
da bize bu özelliğini yansıtmaktadır, duru yüz güzelliği verir. Çekici, iyimser, neşeli bir yapı verir bu
kavuşum bize. Gölge özelliği ise fazla kendini beğenmiş olabilir bu kişiler ve bize narsist özellik verir.
GAD yani güney ay düğümü geçmişten getirdiğimiz yeteneklerimizi anlatır , GAD ın yengeç burcunda
olması sanatsal yönden çok yönlü olduğunu gösteriyor bize. Eskiden şiir yazdığını, sesinin güzel
olduğunu, tiyatro eğitimi alması sanırım tesadüf olamaz. Yengeç aynı zamanda nostaljiyle de
alakalıdır, yengeç vurgusu fazla olan insanlar eskiyi bırakamaz, mutlaka evlerinde ananesinden kalma
tabak, dedesinden kalma gözlük vs… gibi objeler bulundururlar, bu tür mekanlara giderler , Seranay’ın
da bir röportajın da eski Türk filmleri izlemeyi sevdiğini, eski mekanlara gitmekten hoşlandığından
bahsetmişti.

Mars 11. Evde ve boğa burcunda ve rahat ettiği bir pozisyonda değildir mars bizim savaşma ve
mücadele şeklimizi anlatır, sevgili Serenay kaybedeceği kavgalara girmez ve yaptığı mücadaleler,
kavgalar ve savaşları her zaman bir sakinlik ve sükunet içinde yapmayı tercih eder.Bu kişiler
istikrarlıdır , sabırlıdırlar ve ideallerine ulaşmak için devamlı sakin bir şekilde mücadele ederler.11.

evde olması toplumda prestij yaratan bir yapı verir, arkadaş gruplarında, ortamda hemen farkedilir.
Marsın güneş ile sekstil açısının olması hedeflerine ulaşmak için arzu verir. Atılganlık, enerji,
rekâbetçilik, sabırsızlık ve hazır olma, bu açıların tipik etkileridir. Mars-Güneş sekstil açısı kişinin
yüksek enerjisinin göstergesidir. Hareket içinde olmak isterler. Serenay’ın setten sete, reklamlardan
reklama koşturması sanırım tesadüf değildir. Bir işe başlamadan önce önce düşünüp tartarlar öyle işe
başlayıp başarılı olurlar. Mars- Satürn kare açısının görünüş olarak soğuk ve gizemli enerji verir, bu açı
sevgili ve aşk konularında bazı zorluklar ve geciktirmeler yaşatabilir, baba ile ilgili bazı problemlerinin
bazı içsel çatışmalarının olduğunu anlatabilir bize, bildiğim kadarıyla babası ile görüşmüyor şuanda.
Merkür bizim iletişim şeklimizdir, Serenay’ın merkürü aslan burcunda bulunmaktadır, ifade şekli
etkileyici ver kendine güvenli bir şekildedir. Serenay iletişim kurarken bile bazen egolu tutumlar
sergileyebilir, karşıdaki insan onu ukala olarak algılasa da bu kendinden emin iletişim şekli aslında
tamamen kendine olan güveninden kaynaklanmaktadır. Merkür yazmak ve çizmekle de alakalıdır,
eğer seneryo yada tiyatro oyunu yazacak olursa bu konuda da başarılı olabileceğini düşünüyorum.
Çünkü merkürü 2. Evde bulunmaktadır ve 2. Ev bizim parasal kaynaklarımızdır.
 

#Sinem Çınar #Seerenay Sarıkaya #doğum haritası #Magazin #Snobmagazin
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