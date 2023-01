İstanbul Burun Estetiğinde Dünyanın Başkenti Oldu

Günümüzde artık hemen hemen herkes burun ameliyatları konusunda Türkiye’nin çok başarılı işler yaptığını biliyor. Sağlık turizmi konusunda da önemli bir hacmi olan Türkiye, yurtdışından hasta ağırlama konusunda da bazı hastaneleriyle misafirlerine 360 derece bir hizmet sunuyor. Yurtdışından gelen talebin artık sadece ekonomik sebeplerden kaynaklanmadığını, gerçekten iyi operasyonlar yapıldığı için hastaların Türkiye’yi tercih ettiğine dikkat çeken Vanity Estetik Kurucu Ortağı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güray Yeşiladalı, yıllardır sağlık turizmini çok önemsediklerini söyledi.





Türkiye’nin, konu burun estetiği olduğunda ilk tercih edilen ülke olduğunu ve rinoplastide dünyada bir başkent olarak kabul edildiğini belirten Güray Yeşiladalı, “Rahat rahat söyleyebilirim ki dünyanın her yerinden estetik ameliyatlarla ilgili hastalar tedavi amacıyla Türkiye’ye geliyorlar. Rinoplasti bu konuda en tercih edilen uygulamadır. Dünyanın her yerindeki hastalardan rinoplasti için mesajlar alıyoruz. Başlangıçta bunun sebebi Türkiye’nin ekonomik olarak yabancı hastalar için kur farkı nedeniyle uygun olmasıydı fakat yıllar geçtikçe aslında burada yapılan işin çok iyi olduğu görüldü ve artık birinci öncelik ekonomik değil, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Burun işlemlerine yoğun talep olsa da her türlü operasyon için Türkiye gözde bir destinasyon oldu. Bu çok sevindirici ve gurur verici bir durum” dedi.





“ÖN MUAYENE İÇİN ÖNCEDEN İSTANBUL’A DAVET EDİYORUZ”



Tüm hastalara 360 derece hizmet sunduklarını belirten Güray Yeşiladalı yurtdışından gelenler için, “Kendilerini ameliyat öncesinde İstanbul’da davet ederek, online platformda gerçekleştirdiğimiz muayeneleri ameliyat öncesinde yüz yüze yapıyoruz. Tüm planlamaları ve ameliyat öncesi yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Kan tahlillerinin yapılması gibi operasyon öncesi işlemlerin planlamasını da düşündüğümüzde ameliyattan bir veya iki gün önce İstanbul’a gelmeleri yeterli oluyor” dedi. Burun ameliyatı olanların ameliyat sonrasında kontroller için bir hafta daha kalmaları gerektiğini söyleyen Yeşiladalı, “Birinci haftada burun üstündeki ateli ve silikonları çıkartıyoruz, burnu kontrol ediyoruz. Hastalarımız, uçak yolculuğunu birinci haftadan itibaren rahatlıkla ve güvenle yapılabilecek hale geliyor. Sonraki aşamalarda kontrolleri görüntülü görüşmelerle sürdürüyoruz. Teknolojinin gelişmesi bizim sağlık turizmi alanında güçlenmemizin de yolunu açtı. Hastanın bizlere her an ulaşabilmesini sağlayabiliyoruz” diye konuştu.



“KAPALI RİNOPLASTİDE İYİLEŞME DAHA HIZLI OLUYOR”



Güray Yeşiladalı, rinoplasti ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenleri şöyle anlatıyor: “Burun estetiği ameliyatı olarak bilinen rinoplasti, hem estetik hem de fonksiyonel kayıpların kazandırılması için yapılır. İdeal solunumun sağlanması ve kişinin yüz hatlarına uygun bir burun, burun ameliyatı sonrası elde edilebilir. Rinoplasti ameliyatı temelde açık ve kapalı olmak üzere 2 farklı yöntemle yapılır. Her iki teknikte de amaç hem fonksiyonel olarak hem de görsel olarak daha iyi bir burun elde etmektir. Bu hedefe ulaşmak için; eğrilikler düzeltilebilir, burun ucu kaldırılabilir ya da kemer törpülenebilir. Kapalı rinoplastide dikişler burun deliklerinin içerisinde kalırken, açık rinoplastide dışarıda da görülebilen dikişler olur. Burun ucu derisinin kaldırılmasıyla yapılan açık burun estetiği işleminden sonra columella denen burun deliklerinin ortasında kalan alanda hafif bir kesi izi kalabilir. Tüm ameliyat türlerinde olduğu gibi rinoplasti işleminde de kapalı ameliyat sonrasında iyileşme daha hızlı gerçekleşir.”





“OPERASYONLAR GÜVENİLİR UZMANLAR TARAFINDAN YAPILMALI”



Yeşiladalı, çok talep gören işlemlerden olan burun ucu estetiğine de değinerek sözlerini şöyle tamamladı: “Burun Ucu Estetiği dediğimiz "Tip plasti" ise sadece burun ucunda oluşan şekil bozukluğunun düzeltildiği yöntemdir. Burnun septum olarak isimlendirilen orta hattaki kemik ve kıkırdak dokusuna müdahale etmeden burun ucu ve çevresindeki dokuların cerrahi olarak şekillendirilmesidir. Burun ucu estetiği amacıyla burun ucunun açısının değiştirilmesi ve belirginleştirilmesi için kullanılır. Kapalı ve açık teknik kullanılarak da yapılan operasyon, kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 30-60 dakika sürer. Burun ucu estetiği ameliyatının güvenilir ve estetik cerrahi konusunda uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.”