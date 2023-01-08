Son Dakika

İstanbul Burun Estetiğinde Dünyanın Başkenti Oldu

Son yıllarda Türkiye'nin sağlık turizminde atağa kalktığını ifade eden Op. Dr. Güray Yeşiladalı, dünyanın dört bir yanından hastaların özellikle rinoplasti yani burun estetiği operasyonu için binlerce kilometre kat edip İstanbul’a geldiklerini ve burada yaptırdıkları işlemlerden çok memnun kalarak evlerine döndüklerini söyledi. “İstanbul özellikle rinoplasti estetiğinde dünyanın başkenti konumunda” diyen Yeşiladalı, sağlık turizmi ve burun ameliyatları hakkında merak edilenleri anlattı.  

Yaşam - Sağlık 08.01.2023, 14:26 Emrah
İstanbul Burun Estetiğinde Dünyanın Başkenti Oldu

Günümüzde artık hemen hemen herkes burun ameliyatları konusunda Türkiye’nin çok başarılı işler yaptığını biliyor. Sağlık turizmi konusunda da önemli bir hacmi olan Türkiye, yurtdışından hasta ağırlama konusunda da bazı hastaneleriyle misafirlerine 360 derece bir hizmet sunuyor. Yurtdışından gelen talebin artık sadece ekonomik sebeplerden kaynaklanmadığını, gerçekten iyi operasyonlar yapıldığı için hastaların Türkiye’yi tercih ettiğine dikkat çeken Vanity Estetik Kurucu Ortağı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güray Yeşiladalı, yıllardır sağlık turizmini çok önemsediklerini söyledi. 


 
Türkiye’nin, konu burun estetiği olduğunda ilk tercih edilen ülke olduğunu ve rinoplastide dünyada bir başkent olarak kabul edildiğini belirten Güray Yeşiladalı, “Rahat rahat söyleyebilirim ki dünyanın her yerinden estetik ameliyatlarla ilgili hastalar tedavi amacıyla Türkiye’ye geliyorlar. Rinoplasti bu konuda en tercih edilen uygulamadır. Dünyanın her yerindeki hastalardan rinoplasti için mesajlar alıyoruz. Başlangıçta bunun sebebi Türkiye’nin ekonomik olarak yabancı hastalar için kur farkı nedeniyle uygun olmasıydı fakat yıllar geçtikçe aslında burada yapılan işin çok iyi olduğu görüldü ve artık birinci öncelik ekonomik değil, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Burun işlemlerine yoğun talep olsa da her türlü operasyon için Türkiye gözde bir destinasyon oldu. Bu çok sevindirici ve gurur verici bir durum” dedi. 


 
“ÖN MUAYENE İÇİN ÖNCEDEN İSTANBUL’A DAVET EDİYORUZ”
 
Tüm hastalara 360 derece hizmet sunduklarını belirten Güray Yeşiladalı yurtdışından gelenler için, “Kendilerini ameliyat öncesinde İstanbul’da davet ederek, online platformda gerçekleştirdiğimiz muayeneleri ameliyat öncesinde yüz yüze yapıyoruz. Tüm planlamaları ve ameliyat öncesi yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Kan tahlillerinin yapılması gibi operasyon öncesi işlemlerin planlamasını da düşündüğümüzde ameliyattan bir veya iki gün önce İstanbul’a gelmeleri yeterli oluyor” dedi. Burun ameliyatı olanların ameliyat sonrasında kontroller için bir hafta daha kalmaları gerektiğini söyleyen Yeşiladalı, “Birinci haftada burun üstündeki ateli ve silikonları çıkartıyoruz, burnu kontrol ediyoruz.   Hastalarımız, uçak yolculuğunu birinci haftadan itibaren rahatlıkla ve güvenle yapılabilecek hale geliyor. Sonraki aşamalarda kontrolleri görüntülü görüşmelerle sürdürüyoruz. Teknolojinin gelişmesi bizim sağlık turizmi alanında güçlenmemizin de yolunu açtı. Hastanın bizlere her an ulaşabilmesini sağlayabiliyoruz” diye konuştu. 


“KAPALI RİNOPLASTİDE İYİLEŞME DAHA HIZLI OLUYOR”
 
Güray Yeşiladalı, rinoplasti ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenleri şöyle anlatıyor: “Burun estetiği ameliyatı olarak bilinen rinoplasti, hem estetik hem de fonksiyonel kayıpların kazandırılması için yapılır. İdeal solunumun sağlanması ve kişinin yüz hatlarına uygun bir burun, burun ameliyatı sonrası elde edilebilir. Rinoplasti ameliyatı temelde açık ve kapalı olmak üzere 2 farklı yöntemle yapılır. Her iki teknikte de amaç hem fonksiyonel olarak hem de görsel olarak daha iyi bir burun elde etmektir. Bu hedefe ulaşmak için; eğrilikler düzeltilebilir, burun ucu kaldırılabilir ya da kemer törpülenebilir. Kapalı rinoplastide dikişler burun deliklerinin içerisinde kalırken, açık rinoplastide dışarıda da görülebilen dikişler olur. Burun ucu derisinin kaldırılmasıyla yapılan açık burun estetiği işleminden sonra columella denen burun deliklerinin ortasında kalan alanda hafif bir kesi izi kalabilir. Tüm ameliyat türlerinde olduğu gibi rinoplasti işleminde de kapalı ameliyat sonrasında iyileşme daha hızlı gerçekleşir.”


 
“OPERASYONLAR GÜVENİLİR UZMANLAR TARAFINDAN YAPILMALI”
 
Yeşiladalı, çok talep gören işlemlerden olan burun ucu estetiğine de değinerek sözlerini şöyle tamamladı: “Burun Ucu Estetiği dediğimiz "Tip plasti" ise sadece burun ucunda oluşan şekil bozukluğunun düzeltildiği yöntemdir. Burnun septum olarak isimlendirilen orta hattaki kemik ve kıkırdak dokusuna müdahale etmeden burun ucu ve çevresindeki dokuların cerrahi olarak şekillendirilmesidir. Burun ucu estetiği amacıyla burun ucunun açısının değiştirilmesi ve belirginleştirilmesi için kullanılır. Kapalı ve açık teknik kullanılarak da yapılan operasyon, kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 30-60 dakika sürer. Burun ucu estetiği ameliyatının güvenilir ve estetik cerrahi konusunda uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.”

#Güray Yeşiladalı #burun estetiği #estetik #istanbul #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 36
2. Fenerbahçe 16 35
3. Başakşehir 16 31
4. Adana Demirspor 16 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 16 29
7. Konyaspor 17 27
8. Kayserispor 17 26
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 17 20
11. Giresunspor 17 20
12. Gaziantep FK 16 18
13. Kasımpaşa 17 18
14. Antalyaspor 16 17
15. Hatayspor 17 17
16. Ankaragücü 17 16
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 12
19. İstanbulspor 16 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 30
4. Atletico Madrid 15 27
5. Villarreal 16 27
6. Athletic Bilbao 15 25
7. Real Betis 15 25
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Almeria 16 18
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Cadiz 16 15
18. Espanyol 16 14
19. Sevilla 15 12
20. Elche 16 4