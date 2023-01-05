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İp Askı Gençliği Geri Getiriyor!

Yaşlanmak doğal bir süreç ancak yüzündeki kırışıklıklardan rahatsız olan birçok insan estetiğe başvuruyor. Kemiklerde erime, ciltte kırışma, sarkma, kuruma gibi değişiklikler oluyor. Bu noktada özelikle kadınlar işinin uzmanı hekimlerin kapısını çalıyor. 

Yaşam - Sağlık 05.01.2023, 20:51 Emrah
İp Askı Gençliği Geri Getiriyor!

Dünya ve teknoloji her geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Güzellik algısı da bu değişimde önemli bir yer ediniyor. İp askı yöntemi de son yılların trendleri arasında yer alıyor. KBB Uzmanı Baş Boyun Cerrahi Op. Dr. Seçil Uçar, “Yaşlanma ile birlikte yerçekimi etkisi ile cilt altındaki yüzeysel yağ pedlerinde aşağı doğru sarkma olur. İp askı uygulaması ile aşağı sarkmış bu yağ pedlerini, eski yerine getirerek ve bunu kafa içindeki sağlam fasya dediğimiz dokulara askılayarak yapılan bir uygulama” dedi. 

İHTİYACA GÖRE UYGULANIRSA DOĞAL DURUR

Uçar, “Yaşlanmadaki en önemli kısım, cilt altı yağ pedlerinin yer çekimiyle aşağı sarkması, yer değiştirmesi. Bu durumu dolgularla tedavi etmeye çalışmak yüzü daha da büyütür ama sarkmaya bir etkisi olmaz. İşte o zaman da hastalarımın bahsettiği hep birbirine benzeyen, büyük yanaklı, küçük gözlü kocaman yüzler ortaya çıkıyor. İp askının mantığı yer değiştiren yağ pedlerini, gençliğimizdeki yerine geri koymak. Sadece hastanın ihtiyacı kadar yaptığımız işlemler doğal ve genç görünümü ortaya çıkarıyor. Yaptığımız yüz 'ben estetikliyim' diye bas bas bağırmasın, doğal dursun istiyoruz. Doğru uygulanan ip askıyla tam olarak bunu sağlayabiliyoruz." dedi.

YÜZ ANALİZİNE GÖRE KOMBİNE YAKLAŞIM ÖNEMLİ

“Yaslanma katman katman olduğu için tedavi de tüm bu katmanlara yönelik olmalıdır.  Kişinin yüz analizine göre ip askıyı gerektiği takdirde dolgu, yağ enjeksiyorunu, liposuction, botox ve mezoterapi gibi yöntemlerle kombinlemek, çok daha güzel sonuçlar almamızı sağlayacaktır. Böylece yaşlanmanın tüm katmanlarını tedavi etmiş oluruz. Örneğin çok yağlı bir gidi varsa, liposuction ile yağı alıp iple kombinlemek, üst yüz ve alında kırışıklıklar varsa ip askılamayı botoxla kombinlemek, yüz bölgesinde yağ eksiği varsa, bunu dolguyla kombinlemek, derideki yaşlanmayı mezoterapilerle kombinlemek gerekir. En güzel ve doğal tedavileri böyle kombine tedavilerle sağlıyoruz."

SABİTLENME YAPILMAZSA YERÇEKİMİNE YENİLİYOR

Uçar,” İp askılama dediğimiz zaman, çok farklı çeşit uygulamalar yapılıyor. Ama aslında bunların büyük çoğunluğu, askılama değil, iplerle sıkıştırmadır. Gerçek ip askılama yönteminde ip, saçlı derideki fasya dediğimiz kalın zarlara sabitlenmelidir. Bu sabitleme yapılmadığı takdirde, ip yerçekimi etkisiyle erkenden aşağı düşer. Birçok hastadan duyduğum ip yaptırdım ama birkaç ayda düştü denmesinin sebebi de aslında gerçek askılama işleminin yapılmamış olmasıdır.” dedi.

YAŞA GÖRE İP ASKILAMA UYGULAMASI FARKLILIK GÖSTERİYOR

Dr. Uçar“40-65 yaş grubunda daha çok antiaging amaçlı orta yüz ve gıdı askılama uyguluyoruz. Bunu ben bir evin alt yapısını yapmaya benzetiyorum. Bu alt yapı hazırlanmadan üstüne yapılacak diğer antiaging amaçlı işlemler kendini pek göstermeyecek, istenilen lifting etkisini sağlamayacaktır. Daha genç, 20-30’lu yaş grubunda ise kaş kaldırma, fox eyes veya jaw line ve çene hattını belirginleştirmek için ip askılama yapıyoruz.” dedi.
 

#estetik #ip askı #Magazin #Snobmagazin
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