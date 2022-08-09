Harrem ile sonbahar bakımı

Yaz güneşiyle yorulan ve yıpranan cildinizi canlandırmak ve eski ışıltısını kazandırmak için güzellik rutininize “Harrem Sparkle Toner” ve “Harrem Gül Mayası”nı ekleyin. Güneşin zararlı ve yaşlandırıcı etkilerinden 4 mevsim korunmak için ise “Harrem Leke Karşıtı Güneş Kremi”ni kullanmayı ihmal etmeyin.

Harrem Sparkle Toner

İlhamını doğanın şifalı gücünden alan Harrem, Sparkle Toner ile bir ilke imza atarak bitki sularını serumlarda en sık kullanılan vitaminlerle buluşturdu. Sparkle Toner, içeriğindeki Q10 ve E vitamini sayesinde güneş ışınlarının sebep olduğu yaşlanma belirtileri ve çizgi görünümlerine karşı bariyer oluşturuyor. Alfa hidroksi asitler ve C vitamini ise ölü deriden arınmaya, koyu lekeleri azaltmaya ve daha pürüzsüz bir cilde kavuşmaya yardımcı oluyor. Sparkle Toner, devrim niteliğindeki mucizevi formülünde yer alan akgünlük bitkisi ile ciltteki kolajeni desteklerken cilt kalitesini artırmakta da önemli bir rol oynuyor.

Satış fiyatı: 289,90 TL





Harrem Gül Mayası

Harrem, doğanın iyileştirici gücünü Gül Mayası ile cildinize sunuyor. Doğal bir nemlendirici olma özelliği ile cildinizi sağlıkla parlayan tazeleyici bir görünüme kavuşturuyor. Harrem Gül Mayası, cildi besler ve cildin sıkılaşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda makyajın gün boyu kalıcılığını koruyan etkili bir bazdır. Cildi besleyen ve dokuları gerginleştirici hale getiren özelliği sayesinde ciltte ve vücut bakımında kullanılabilir.

İnsanlığın en eski ilaçlarından olan esansiyel yağlar içeren Gül Mayası, "Rosa Damascena” adı verilen gül türünden hazırlanıyor. Bu gül türü aynı zamanda dünyanın en değerli gül endüstrisi ürünü olma özelliğini de taşıyor.

Satış fiyatı: 249,90 TL





Harrem, Nemlendirici ve Leke Karşıtı Güneş Kremi SPF 50

Güneş lekelerine karşı etkili bir koruma sağlayan Harrem Nemlendirici ve Leke Karşıtı Güneş Kremi, multi fonksiyonel içeriği ile güneş ışığı kaynaklı koyu lekelerin oluşmasını önlerken aynı zamanda yaşlanma karşıtı bir bakım sunarak cildin daha sıkı ve genç görünmesi sağlar. Tüm cilt tipleri ve yaş grupları için uygun olan Harrem Nemlendirici ve Leke Karşıtı Güneş Kremi; hafif, hızlı emilen ve iz bırakmayan doğal formülü ile öne çıkıyor.

Satış fiyatı: 349,90 TL



