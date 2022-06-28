Genç bilim insanı adayları Wu Sendromu için kolları sıvadı

Nadir hastalıklar arasında yer alan ve binlerce insanı etkileyen Wu Sendromu'nun tedavisi için aralarında Üsküdar Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı gençlerin kurduğu Genetopia Takımı Aleyna Yavuz, Zeynep Nur Keskin, Seyid Muhammed Seyid Amin Nazarzadeh, Mustafa Can Caner, Leyla Büyükdereli'den oluşuyor.

Moloküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencilerinden oluşan takım, Wu Sendromu için gerekli tedavi yöntemleri geliştirmek ve nadir hastalıklara farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

GENETOPİA NEDİR?

Onlar birbirinden bağımsız gibi görünsede beraber oluşturdukları takımın birer bilim elçisi gibiler bu yarışmacı bilim gençleri ve yoğun hazırlık içerisinde oldukları bir yarışmaları var. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek yarışma Türkiye'deki üniversite öğrencileri arasında yapılan bir yarışma. Her sene yarışma kurucuları tarafından 3 farklı nadir bir genetik hastalık seçiliyor.

Öğrenciler en az 3, en fazla 5 kişilik takımlardan oluşturularak çalışmak istedikleri nadir genetik hastalığı seçiyorlar. İki aşamadan oluşan yarışmada ilk aşama sosyal farkındalık oluşturma aşaması. Ve en önemli ayaklardan biri olarak geçiyor. Bu özel yarışmacı bilim gençleri sosyal farkındalık projesi bularak, küçük çalışmalarla beraber toplam 50 puana ulaşmak zorunda. Onları tanımakta yarışmanın birer parçası.

Bu turu geçen her öğrenci “tedavi nasıl geliştirilir? Bir proje nasıl yapılır? CRISPR-CAS nedir, nasıl yapılır? “Başlıkları altında eğitim alacak ve tedaviyi geliştirmeye çalışacak.

WU SENDROMU NEDİR?

Wu sendromu insanlarda bulunan GRIA3 adlı gende oluşan mutasyondan kaynaklı glutamat adını alan nörotransmitter (Sinir sisteminde iletişimi sağlayan kimyasallar) maddede artışın gözlemlendiği ve bundan kaynaklı olarak zihinsel işlevsellikte bozuklukla karakterize edilen gelişimsel dönemde kendini gösteren uyumsal davranışlardaki bozulmalarla ilişkili nadir bir hastalıktır. Wu sendromu; otistik davranış, kasılma nöbetleri, orta düzeyde zeka geriliği, distal kas zayıflığı vb. semptomlar gösterebilir.



