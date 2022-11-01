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Düzenli spor, sağlıklı beslenme ve istikrar neden önemli?

Spor Eğitmeni Uğur Çetin, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanılması ve güçlü bir vücuda ulaşılması için neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Yaşam - Sağlık 01.11.2022, 18:59 Emrah
Düzenli spor, sağlıklı beslenme ve istikrar neden önemli?

Vücudumuz bir makine gibidir; sıfır km bir araç aldığımızda tüm bakımlarını gününde ve eksiksiz yaparsak 1 milyon km garanti verir. Fakat bakımları tam yapılmamış araçlar 300 bin km bile görmüyor; vücudumuz da aynı sistem ile çalışır. Sağlıklı beslenir, yeterli süre egzersiz yapar ve hareketli olursak genlerimizde olan yani gen aktarımından bize miras kalmış tüm hastalıkları olabildiğinde geç yaşarız. Bu nedenle doktorların da önerdiği gibi günümüz dünyasında eğer profesyonel bir spor dalı yapmıyorsak kesinlikle günde 2 öğün yemeliyiz ve haftada ortalama 3-4 gün minimum 40 dakika egzersiz yapmalıyız. Tabii ki bunların yanı sıra yediğimiz besinlerin de kesinlikle sağlıklı olması gerekir.


 
Spordan verim alabilmek ve sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için nelere dikkat etmeliyiz?
 
Günümüz dünyasında hazır ve paketlenmiş gıdalar insanlar için çok pratik olsa da bu tempoya uyum sağlayıp sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenmeye vakit ayırmalıyız. Yaptığımız egzersizlerin kesinlikle temposu da çok önemlidir, antrenman sürecinde herhangi bir ter belirtisi ya da nabızda değişiklik yoksa bu da yapılan yanlışlar arasındadır.

Eğer bunları bir düzene oturtup, rutin hayatımızın bir parçası haline getirirsek iş hayatımızdaki verimimizden, günlük rutin işlerimizin süresine, sosyal hayatımızın kalitesine, giydiğimiz kıyafetin üstümüze yakışmasına kadar her alanda verimimiz yükselir ve kesinlikle yaşadığımız hayattan daha fazla keyif almaya başlarız. Bizi mutlu hissettiren hormonlar özellikle bitter çikolata yendiğinde ve spor yapıldığında salgılanır. O yüzden depresyon, anksiyete gibi olumsuz durumlarda da kesinlikle hayat düzenimizi değiştirmeli ve vücudumuzun bize verdiği tepkiyi dikkate almalıyız.

Günlük rutinimizi nasıl düzenleyebiliriz?

Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme beraberinde spor eğitmenlerinin öğrencilerine olan desteği sağlıklı ve güçlü bir bedene sahip olma yolunda en etkili faktörlerden biridir. Body coach sistemiyle, öğrenciler üç ana disiplin ile günlük olarak takip edilir.

Body coach sistemi 7'den 70'e herkesin rahatlıkla yapabileceği bir sistemdir. Bu sistem ile kişilerin günlük rutini düzene girer ve yaşam kalitesi üst seviyeye çıkar.

Body coach sisteminin üç ana disiplini nedir?

- Online takip 
- Antrenman danışmanlığı
- Motivasyon

Online takip

Öğrencilerin yediği ve içtiği her şeyin kendi spor eğitmenleri tarafından telefon aracılığıyla takip edilmesidir. Öğrenci ve eğitmen arasındaki bu iletişimin sürekli sağlanması, sağlıklı beslenme yolunda alışkanlıklar kazanırken büyük önem taşır. Bu noktada öğrenciler, tükettikleri veya tüketmek istedikleri zararlı besinleri de eğitmenleriyle paylaşmaları gerekir çünkü yol kat etmek için egzersiz programında buna göre düzenlemeler yapılmalıdır.

Antrenman danışmanlığı

Spor eğitmeninin öğrenciye birebir direktifler vererek hareketlerin doğru teknik doğru tempo ve doğru egzersizler halinde yapılmasıdır. Öğrencilerin egzersizlerinde hangi vücut bölgesine yüklenmesi gerektiğini bilmeleri ve olabilecek sakatlıkların önlenmesi için uygun olan hareketlerin doğru şekilde yapılması büyük önem taşır.

Motivasyon

Öğrencinin sürdürülebilir bir disiplin ile spora gelmesinin takip edilmesi ve antrenmanlarının yüksek enerjide gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. Bazı öğrenciler sağlıklı bir düzene adım attıktan sonra düzenlerinden vazgeçmekte bazıları ise egzersiz ve sağlıklı beslenme temposuna ayak uyduramayacaklarını düşünerek vazgeçmektedirler. Bu noktada eğitmen desteği ve motivasyonu, kişilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve güçlü bir vücuda ulaşmaları için en önemli noktalardan biri olmaktadır.

Psikolojik ya da fizyolojik tüm sorunların başında beslenme düzeni ve spor hayatı gelir. Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaşlanmak için tüm rutinlerimizi tekrar gözden geçirmemiz ve adım adım da olsa bir şeyleri değiştirmeye başlamamız önemlidir.

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