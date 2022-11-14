Doğallığı Koruyarak Ameliyatsız Yüz Değiştirme Mümkün Mü?

Yaşlılığa bağlı yüz hatlarımızda meydana gelen olumsuz değişimler, cilt ve yüzde meydana gelen bozukluklar ile çevre koşullarından kaynaklı yüz hatlarındaki deformasyona ameliyatsız çözümün mümkün olduğunu belirten Dr. Könül (Gönül) İsayeva bu konuda önemli bilgiler verdi.

Dünya Sağlık Örgütü WHO ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNİCEF'te önemli görevler alan Dr. Könül (Gönül) İsayeva ameliyatssız gençleşmenin ve yüz değiştirmenin mümkün olabileceğini belirterek bu konuda Plastik Cerrahi ve Dermatoloji eğitimi alan profesyonel doktorların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Full Face değiştirme kimlere tavsiye edilir?

Ameliyatsız yüz değiştirme operasyonuna Full Face adı verildiğini söyleyen Dr. Könül İsayeva "Komple yüzünü değiştirmek isteyen birinin zamanla gençliğini güzelliğini kaybeden kişilere tavsiye edebiliriz. 15 - 20 Yaş görünmek isteyenler için Full Face en hızlı ve zahmetsiz bir çözüm" dedi. Full Face işlemi başlamadan en az bir hafta önceden kan sulandırıcı ilaçlar içmemesini önemle tavsiyede bulunduklarını belirten İsayeva "Bunu neden istiyoruz? Daha az morlukların oluşmasının önüne bu yöntemle geçiyoruz. Operasyon süresince buna dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu

Full Face ne kadar zamanda bitiyor?

İşlemin toplamda 1.5 saat sürdüğünü belirten Dr. Könül İsayeva bu konuda şu bilgileri verdi: "İşlemi yapmadan önce bir kremle operasyon bölgesine anestezi yapıyoruz. Bu uygulama ile operasyon yapılacak olan yüz hatları uyuşturuluyor. 20 - 30 dakikaya varan bir uyuşma süresi bekliyoruz. Operasyon süresi ise 35 - 40 dakika sürmektedir. Toplam operasyon toplam süresi 1.5 saati bulabilir. Full face operasyonu sonrası yeni görünüme işlemden hemen sonra kavuşuyoruz. Burada botoks uyguladığımız için, yüzümüze tam oturması iki üç haftamızı alabilir. Operasyon sonrası, dudak, burun, kaş göz, yanak bunların hepsini hemen sonra görüyoruz. Fakat yüzümüzün ne kadar değiştiğini görmemiz için iki üç haftaya ihtayacımız oluyor."

Hangi yöntemler kullanılıyor?

Dr. Könül İsayeva, "Çalıştığımız yöntemler, botoks ve dolgudur. Dolgu hyaluronik asitle çalışıyorum. Yüz inceltmek için, burun küçültmek için, kaş göz mesafesini açmak, gözleri daha çekik göstermek için, dudak, burun, yanak ve gözaltı. Bunların hepsine dolgu yapıyoruz" dedi.

Operasyon sonrası nelere dikkat edilmeli

Dr. Könül İsayeva, "İşlem sonrası 15 - 20 gün boyunca sıcak su ve sauna bunlardan kesinlikle uzak durulmalı. Bol bol su içilmeli. En az 15 - 20 gün alkol alınmamalı, yine aynı dönemde aşırı spor yapmaktan kaçınılmalı. Bu uyarıları dikkate alarak günlük rutinimize devam edebiliyoruz. Full Face operasyonunun asıl amacı doğal güzelliğimizi korumaktır. Ödem onbeşgünlük süre içerisinde geçiyor. Rehabilitasyon süresi az 10 15 gün zaten, sevdikleriniz hastamızın hemen değiştiğini farkedecek, bir ay sonra komple değişimi görebilecek" diye konuştu.