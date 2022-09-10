Dişlere verilecek en büyük ceza: Karbonat-limon

Kahve, çay, sigara ütün ve çikolata gibi gıdalar dişlerin düşmanıdır. Dişler her gün leke yapıcı ve sarartıcı çeşitli maddelere maruz kalır. Sarı dişler, oldukça yaygın bir sorundur. Ağız boşluğunun pH'ına uygun diş fırçası ve diş macununun doğru kullanımının ötesinde, dişlerde belirgin bir sararma, dişe zarar veren bazı maddelerin ve gıdaların kullanımına bağlıdır. Dişlerin sararmasının en sık nedeni sigara, kahve ve çikolata gibi leke bırakan gıdalar, şekerli ve renkli içecekler, diş fırçasının yanlış kullanımı nedeniyle plak ve tartar oluşumu ve genetik yatkınlıktır.

EVDE BU TÜR İŞLEMLER YAPMAYIN

Estetik Diş Hekimi Dr. Aslı Ercanlı, diş beyazlatmak için doğal yöntemlere başvuranları uyardı. Diş beyazlatmak isterken kalıcı hasar ve sararmalara neden olabileceğimizi dile getiren Dt. Aslı Ercanlı, "Diş beyazlatma konusunda çok dikkatli olalım. Özellikle alüminyum folyo içinde karbonat, sirke, limon, limon tuzu, limon suyu gibi malzemeler kullanarak ağır metaller ve aşındırıcılarla diş beyazlatmaya çalışmak büyük bir hatadır. Dişlerinize vereceğiniz en büyük cezadır ona karbonat, sirke ve limon sürmek. Temizliği evde sağlamaya çalışmak diş ve dişetine geri dönüşü olmayan zararlar verir" dedi.

SOSYAL MEDYAYA KANMAYIN

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden bahseden Dr. Aslı Ercanlı, "Sosyal medyada 'bitkisel formüller' adı altında bir çok tarif ve uygulama paylaşılıyor. Bunların bir çoğu tehlikeli, ağız florasını da bozabilecek işlemler. Karbonat ve sirke kullanmanız dişlerde daha kalıcı koyu renkler oluşmasına neden olur. Diş beyazlatırken muhakkak profesyonel yardım almalıyız" diye konuştu.

YORGUN UYANMANIZIN NEDENİ DİŞLERİNİZ OLABİLİR

"Diş sıkma ve gıcırdatma günlük yaşamımızı tahminimizden çok daha fazla etkiliyor olabilir" diyen Dr. Aslı Ercanlı, "Özellikle sabahları yorgun uyanma, baş ve ense sertliği, şakaklarda ağrı, ense boyun kaslarımızda sertlik gibi şikayetlerin diş sıkmaya bağlı olma ihtimali çok yüksektir. Diş sıkma ve gıcırdatmaktan da botoks ile kurtulmak mümkün" dedi. Diş Hekimi Dr. Aslı Ercanlı uygulamayı şu sözlerle anlattı: "Yanak alt kısmında bulunan çiğneme kasına (masseter kası) belirli noktalardan yapılan botoks enjeksiyonu, kastaki stresi ve aşırı çiğneme kuvvetini ortadan kaldırarak kasta rahatlama sağlayarak geceleri diş gıcırdatma, diş sıkma sorunu ortadan kalkmaktadır. Uygulama 15-20 dakika gibi kısa bir sürede yapılmaktadır. Botox'un süresi ortalama 4-6 ay devam ettiğinden dolayı şikayeti devam eden hastalara tekrarlama dozları 6 ay sonra yapılabilmektedir."

