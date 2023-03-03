Daha Genç Bir Yüzün Sırrı

Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, daha genç bir yüzün sırlarını anlattı…

Kişiden kişiye değişiklik gösteren cilt yapısı, bazı insanlarda daha erken bazı insanlarda daha geç yaşlanma belirtileri sergiler. Birçok kişi tarafından kırışıklıklar yaşlanmanın önemli bir göstergesi olarak kabul edilir. Kırışıklıklar aynı gibi görülse de aslında oluşum şekilleri farklı sebeplerdendir. Yüz mimikleri, yer çekimi, cildin sarkması yüz kırışıklıklarının oluşumuna etki eden sebeplerin bazılarıdır.

Yüzdeki ince çizgilerin giderilmesi veya yüze hacim kazandırmak için yıllardır kullanılan estetik dolgu uygulaması ile amaçlanan yüzdeki derin kırışıklar, çökük ya da sarkık yanakları yok etmek ve doğal yüz konturlarının tekrar geri kazanımıdır. Ayrıca uygulama ile yüzde lifting etkisi de yaratılır.

Çözüm Kişiye Özel Dolgu Uygulamaları

Dolgu uygulamaları yaşla birlikte meydana gelen ince çizgileri, derin kırışıklıkları doldurmak ve yüzü yeniden şekillendirmek için uygulanır. Dolgu uygulamalarında bütünsel yaklaşım önemlidir. Kişinin yüzü bir bütün olarak ele alınmalı ve tedavi şekli ona göre belirlenmeli. Böylece anında çok daha genç bir görünüme kavuşabilirsiniz. En güvenli dolgu seçeneği ise hyalüronik asit bazlı dolgu maddeleridir. Enjekte edilebilir hyalüronik asit bazlı dermal dolguların giderek daha da popüler olmasının nedenlerinden biri, tek bir işlem de yüze hacim ekleme ve kırışıklıkları azaltma başarısıdır.

Dozunda İşlem Yapmak Çok Önemli!

Dr. Yasemin Savaş doğal ve daha genç bir görünüm için dozunda müdahalenin çok önemli olduğunu belirtiyor. ‘’Eğer gereğinden daha fazla dolgu maddesi enjekte ederseniz. Yüz genç değil, büyük ve geniş görünür.’’Yüzün daha genç görünmesini sağlamak için baz alınması gereken tek şey dengeli bir yüz şekli yaratmak olmalıdır.

Dolgu Nerelerde Kullanılır?

Nazolabial çizgiler (burun kenarlarından dudak kenarlarına doğru uzanan çizgiler)

Dudak kenarlarından aşağıya inen çizgiler

Dudak üstündeki ince çizgiler

Derin sivilce ve yara izleri

Dudak dolgunlaştırma

Gözaltlarındaki çöküklüğü doldurmak

Daha net bir çene hattı yaratmak

Elmacık kemiği ve yanak belirginleştirme

Uygulama sonrasında yan etki söz konusu mu ?

Hyalüronik asit bazlı dolgu maddelerinin en önemli özelliği alerjik bir reaksiyona neden olmamalarıdır.

Uygulamanın kalıcılığı ne kadardır?

Hyalüronik asit bazlı dolguların kalıcılığı 9 -12 ay arasında değişmektedir. Bu zaman seçilen dolgunun içeriğine, yoğunluğuna ve hangi bölgeye enjekte edildiğine göre değişir. Hyalüronik asit dolgu maddeleri vücut tarafından doğal olarak parçalanır. Bu nedenle, görünümü korumak için yılda bir veya iki kez tekrar edilmesi gerekir.

