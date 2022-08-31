Çocukların gözlerini ihmale getirmeyin!

Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, bebek ve çocuklarda göz sağlığının önemi ile erken teşhis edilecek hastalıkların ileride daha büyük sorunlardan kurtulmanın tek yolu olduğunu söyledi. Özellikle bebeklerde hipermetropi, astigmatizma, göz tembelliği gibi, dışardan bakılınca belli olmayan ve çocuk doktorununun değerlendiremeyeceği problemler olduğnu hatırlatan Sezgin, bu yüzden rutin göz muayenesi yaptırmanın şart olduğunu belirtti.

BEBEKLERDE GÖZ MUAYNESİ

Bu muayenelerin en önemli amacının çocuğunuzda var olan göz ve görme sorunlarını erken saptayarak tedavi etmek, böylece onları göz tembelliğinden korumak olduğunu dile getiren Sezgin, “İlk 4 yılı görme için plastik periyod olarak adlandırdığımız dönemdir. Doğumda görme henüz tam olarak gelişmemiştir; erişkindeki düzeyine 4 yaşlarında erişir. Bu gelişme ve olgunlaşma döneminde yalnız gözün gören tabakası değil, beyindeki bağlantı yolları da gelişimini tamamlar. Bu dönemde görmeyi geçici olarak sekteye uğratacak her türlü neden çocuğun ilerideki görmesini kalıcı olarak etkileyebilir” dedi.

ÇOCUKLARDA GÖRME ÖLÇÜMÜ

Çocukların görme ölçmesinin 3 yaşından itibaren yapılabileceğine dikkat çeken Sezgin, eğer ilk muayenesi tamamen normalse, çocuğun ikinci göz muayenesinin 4 yaşını tamamlayınca yapılabileceğini ifade etti. Sezgin, “Rutin 4 yaş muayenesinde ilk yaşta yapılan motilite testleri tekrarlanır; kırma kusuru ölçülür ve görme ölçümü yapılır. Bu yaşta çocuklar henüz harfleri ya da sayıları bilmedikleri için, resimler, E kartları, C kartları veya HOTV (bu 4 harften oluşan bir eşel) kullanılabilir. Eğer ilk denemede çocuğun görmesi ölçülemediyse veya muayene bulguları ile bağdaşmayacak kadar düşük ölçüldüyse eve bir E kartı verilir ve bir ay içinde tekrar kliniğe davet edilir” şeklinde konuştu.