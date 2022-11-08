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Cinselliğe Dair Merak Edilen O Soru Yanıt Buldu!

İlişki uzmanı Jake Maddock, çiftlerin haftada kaç kez cinsel ilişki yaşaması gerektiğini çeşitli argümanlarla ortaya koydu. İşte detaylar...

Yaşam - Sağlık 08.11.2022, 17:19 08.11.2022, 17:25 arif hür
Cinselliğe Dair Merak Edilen O Soru Yanıt Buldu!

Avustralyalı ilişki koçu Jake Maddock, çiftlerin ne sıklıkla cinsel ilişkiye girmesi gerektiğini söyledi ve istatistiklerinin “bilim” tarafından kanıtlandığını açıkladı.

Daily Mail’in haberine göre, Maddock, eşinizle haftada iki ila üç kez yakınlaşmanız gerektiğini çünkü bunun sağlık açısından “zihinsel ve fiziksel yararlar” ve “hormonal düzenleme” sağladığını söylüyor.

FİZİKSEL SAĞLIĞA İYİ GELİR"

Uzman, “Bunun arkasında bilimsel kanıtlar var. Kadınların haftada üç kez orgazm olmasının çok iyi olduğu araştırmalarla ortaya kondu. Erkeklerde de hormonlara, ruh ve fiziksel sağlığa iyi gelir.

Haftada iki ila üç kez seks yapmak aynı zamanda aranızda gerçekten iyi bir bağ kurmanıza yardımcı olacak.

Zamanla, çiftler birbirleriyle rahat oldukça, sık seks yapmayarak ‘tembel’ alışkanlıklar edinmeye başlıyor. Uzun süreli ilişkilerde insanlar ‘haftada bir kez iyidir’, ‘ayda bir kez iyidir’ diyorlar, daha da tembelleşiyorlar ve sonunda ayrılıyorlar. Yani haftada iki ila üç kez ilişkileri de zinde tutuyor” dedi.

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“SİHİRLİ BİR SAYI YOK”

Ancak diğer uzmanlar, haftalık sayı verilmesine karşı çıkarak çiftlerin ne sıklıkta cinsellik yaşayacağı konusunda “sihirli bir sayı” olmadığını iddia ediyor. Çift terapisti ve seksolog Isiah McKimmie, House of Wellness’a sayının değiştiğini ve hayat koşullarına bağlı olduğunu söyledi.

Isiah, “Harika bir ilişki için belirli bir sayıda seks yoktur ve iki partnerin ne kadar istedikleri konusunda farklı fikirleri olması normaldir. Önemli olan, çiftlerin her ikisi için de uygun olan cinsel paylaşımı bulmak için birlikte hareket etmesidir” dedi.

Archives of Sexual Behavior’da yayınlanan bir araştırma da, evli çiftlerin yılda 51 kez, yani yaklaşık haftada bir kez seks yaptığını ortaya koydu.

#Jake Maddock #cinsel ilişki #cinsellik #snob magazin #ilişki
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