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Bilim insanları kadın orgazmı için en etkili seks pozisyonunu tespit etti

Yeni bir çalışma orgazma ulaşmak söz konusu olduğunda heteroseksüel kadınlar için en iyi seks pozisyonunu ortaya koydu. ABD'nin New York kentindeki özel jinekoloji kliniği New H. Medical'a göre en etkili pozisyon, kadının leğen kemiğinin altına bir yastık yerleştirerek yapılan misyoner pozisyonu. Çalışma, bir ultrason tarayıcısı kullanılarak gerçekleştirdi ve araştırmacılar, gönüllü bir çifti 10 dakika boyunca 5 popüler pozisyonda seks yaparken inceledi. Bilim insanları kadın orgazmı için en etkili seks pozisyonunu tespit etti.

Yaşam - Sağlık 10.07.2022, 09:04 tarkan abdullahoğulları
Bilim insanları kadın orgazmı için en etkili seks pozisyonunu tespit etti
Kadın ve erkeklere sek konusunda doğru bildiklerini çöpe atacak bir araştırmanın sonucu yayımlandı. İlişki sırasında en etkili orgazm olma pozisyonun hangisi olduğu ortaya çıktı. Kadınların orgazm sorununu tarihe karıştıracak araştırma yayımlandı ve bilim insanları kadın orgazmı için en etkili seks pozisyonunu tespit etti. Seks ile ilgili yapılan yeni bir çalışma ezber bilinen bazı bilgilerin yanlış olduğunu ortaya koydu. Yapılan araştırmada seks sırasında bir kadının orgazma ulaşmak için hangi pozisyonun daha iyi olduğunu ortaya koydu. Araştırmayı ABD'nin New York kentindeki özel jinekoloji kliniği yaptı ve çarpıcı sonuçlara ulaştı. Yeni bir çalışma orgazma ulaşmak söz konusu olduğunda heteroseksüel kadınlar için en iyi seks pozisyonunu ortaya koydu.
Çalışma, bir ultrason tarayıcısı kullanılarak gerçekleştirdi ve araştırmacılar, gönüllü bir çifti 10 dakika boyunca 5 popüler pozisyonda seks yaparken inceledi. Araştırmacılar daha sonra, klitoral kan akışını uyarmada en başarılı pozisyonun hangisi olduğuna baktı. Araştırmayı yöneten New Yorklu araştırma doktoru Dr. Kimberley Lovie "Birçok dergide, kitapta ve halka açık forumlarda çeşitli cinsel ilişki pozisyonlarının iddia edilen faydaları açıklanıyor. Fakat farklı cinsel ilişki pozisyonlarıyla bunların kadın orgazmı üretme yetenekleri arasındaki ilişkiyi değerlendiren çok az bilimsel araştırma var. Amaç, standart olarak belirlenmiş bir zaman diliminin ardından 5 pozisyonun her birinde cinsel ilişkiden önce ve sonraki klitoral kan akışını karşılaştırmaktı" dedi ve en etkili pozisyonun hangisi olduğunu açıkladı. Buna göre araştırmada en etkili pozisyon, kadının leğen kemiğinin altına bir yastık yerleştirerek yapılan misyoner pozisyonu...
Dr. Lovie sözlerini en az etkili pozisyona değinerek sürdürdü. Araştırma doktoru, "Diz çökme/arkadan giriş pozisyonu en az miktarda doğrudan klitoral temas üretir ve kan akışında yol açtığı artış yüz yüze pozisyonlara kıyasla göz ardı edilebilirdir" diye ekledi. Bu yeni araştırma, kadın orgazmını inceleyen ve "inlemenin" bunun bir parçası olmadığını ortaya koyan başka bir araştırmayı takip ediyor.
Ottawa Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "düzensiz/hafif nefes almak", "kan basıncında artış" ve "sıcak basması" dahil kadın orgazmı sırasında ortaya çıkan çeşitli bedensel hisleri inceledi. Bununla birlikte, sanılanın aksine mevcut olmayan bazı yanlış anlaşılmış hisleri de tanımladılar. The Journal of Sexual Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, "'İnleme' öğesinin kalıcı olarak kriterlerden çıkarılmasını öneriyoruz" ifadelerine yer verilirken, kadın orgazmının "kadın cinsel tepkisinin iyi anlaşılmamış bir yönü" olduğu belirtildi.

Kaynak: Independent Türkçe

#New H. Medical #seks pozisyonunu #Magazin
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