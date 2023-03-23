Son Dakika

Bayram Tatili için En İyi Fikir viravira.co

Ramazan Bayramı, bu yıl deniz tutkunları için en güzel mevsimlerden biri olan bahar aylarına denk geliyor. Bayramda bahar tatilini en keyifli haliyle geçirmek isteyenler, tercihini Türkiye’nin lider online tekne kiralama ve deniz deneyimleri platformu viravira.co’dan yana kullanıyor. viravira.co ile sonsuz maviliklere açıldığınız, eşsiz ve unutulmaz bir bayram tatili yaşayabilirsiniz.

Yaşam - Sağlık 23.03.2023, 20:24 Emrah
Bayram Tatili için En İyi Fikir viravira.co

Türkiye’nin lider tekne kiralama ve deneyim platformu viravira.co, deniz tutkunlarının rezervasyon deneyimini daha kolay, şeffaf ve güvenli hale getiriyor. Sunmuş olduğu kolaylıkların yanında, gerçek deniz tutkunlarının tercih ettiği mevsimlerin başında gelen bahar mevsimi için de en iyi rotaları sunuyor. Bu yıl bahar mevsimine denk gelen Ramazan Bayramı için tüm bu sebepler viravira.co’yu ideal tatil alternatiflerinde ilk sıraya getiriyor. Bahar mevsiminde, doğanın tüm güzelliklerini cömertçe sergilediği ve diğer bölgelere göre daha ılık ve sıcak olan Ege ve Akdeniz kıyılarının masmavi sularında tatil yapmak her zaman ilk tercih olmuştur. Ayrıca, yüksek sezon başlamadan sakin koylarda yapılan tatil deniz tutkunları için oldukça keyiflidir. Bu kapsamda viravira.co, müşterilerine sunmuş olduğu birbirinden farklı rotalarla gerçek deniz tutkunları için en güzel bayram tatilini, baharda en keyifli haliyle yaşatıyor.


 
İşte bayram tatilinizde tekne ile gidebileceğiniz en trend lokasyonlar:

Göcek

Türkiye’nin güney batı kıyısında bulunan Göcek, Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple, çok katlı yapılaşmalar ile Göcek’in doğası tahrip edilmemiş ve şirin bir sahil beldesi olarak kalması için gereken her türlü tedbir alınmıştır. Göcek Körfezi’nin mavi yolculuk için aranan pek çok coğrafi avantajı sağlaması kısa sürede bu beldeyi mavi yolculuk turizminde dünyanın sayılı destinasyonlarından biri haline getirmiştir. Göcek’te Sarsala Koyu, Yassıca Adaları, Kille Koyu, Kleopatra Hamamı, Sıralıbük Koyu, Tersane Adası, Bedri Rahmi Koyu ve Boynuzbükü Koyu gibi pek çok popüler koy ve ada bulunmaktadır.

Bozburun

Toplamda 2.500’e yakın bir nüfusa sahip olan Bozburun’un merkezi oldukça şirin ve küçük bir yerdir. Merkezi 20 dakikalık bir yürüyüşle baştan sona keşfedebilirsiniz. Küçük bir balıkçı kasabası olan Bozburun muhteşem denizi, eşsiz doğası ve sıcak insanları ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Bozburun’un el değmemiş güzelliği, Marmaris’in kalabalığından sonra soluk almanızı sağlar. Aynı zamanda ülkemizdeki gulet tipi teknelerin önemli bir kısmı Bozburun’da üretilmektedir. Belde başta Hisarönü Körfezi olmak üzere pek çok korunaklı körfeze ve koylara sahip olmasıyla kış aylarında tekneleri ağırlar; tekneler tamir ve bakım için karaya çıkarılıp ahşap desteklere dayanır. Yazları çeşit çeşit tekneler bütün yarımada boyunca liman önlerine demirlenmiş olarak görülebilir.

Bodrum

Mavi yolculuğa adını veren Bodrum ve çevresi, Avrupa’nın en popüler yat turizmi lokasyonlarından biridir. Tarih, doğa ve eğlenceyi bir arada yaşayabileceğiniz bu cennet köşesi bölgemiz tekne tatilcilerinin favori destinasyonları arasında yerini almıştır. Gökova Körfezi ve 12 Adalar tekne tatili için Bodrum’un en popüler rotaları arasında yer almaktadır.
Deniz tutkunlarının es geçmediği bahar tatilini Ramazan Bayramı’nda yaşamak ve tatil keyfinizi ikiye katlamak için mavi yolculuk rotalarını viravira.co’nun sitesinden detaylı olarak inceleyebilir, hayalinizdeki tatili hemen planlayabilirsiniz.

Fethiye

Pitoresk koyları, berrak suları ve büyüleyici doğal manzarasıyla tanınan Fethiye, yat kiralama için popüler bir destinasyondur. Fethiye, her tercihe ve bütçeye uygun, mürettebatlı ve mürettebatsız, her tip ve sınıfta çok çeşitli kiralık tekne alternatifleri sunmaktadır. Fethiye'nin en popüler yat kiralama güzergahlarında, Fethiye Körfezi'ni keşfedebilir, Turkuaz Sahili boyunca tekne turu yapabilir ve Göcek ve Kaş gibi yakınında yer alan arşipelleri ziyaret edebilirsiniz. Zengin tarihi, doğal güzellikleri ve her zevke uygun aktiviteleri ile Fethiye, Türkiye'de eşsiz ve unutulmaz bir yat kiralama deneyimi arayanlar için mükemmel bir destinasyondur.

#viravira #tatil #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13