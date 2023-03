Bayram Tatili için En İyi Fikir viravira.co

Türkiye’nin lider tekne kiralama ve deneyim platformu viravira.co, deniz tutkunlarının rezervasyon deneyimini daha kolay, şeffaf ve güvenli hale getiriyor. Sunmuş olduğu kolaylıkların yanında, gerçek deniz tutkunlarının tercih ettiği mevsimlerin başında gelen bahar mevsimi için de en iyi rotaları sunuyor. Bu yıl bahar mevsimine denk gelen Ramazan Bayramı için tüm bu sebepler viravira.co’yu ideal tatil alternatiflerinde ilk sıraya getiriyor. Bahar mevsiminde, doğanın tüm güzelliklerini cömertçe sergilediği ve diğer bölgelere göre daha ılık ve sıcak olan Ege ve Akdeniz kıyılarının masmavi sularında tatil yapmak her zaman ilk tercih olmuştur. Ayrıca, yüksek sezon başlamadan sakin koylarda yapılan tatil deniz tutkunları için oldukça keyiflidir. Bu kapsamda viravira.co, müşterilerine sunmuş olduğu birbirinden farklı rotalarla gerçek deniz tutkunları için en güzel bayram tatilini, baharda en keyifli haliyle yaşatıyor.





İşte bayram tatilinizde tekne ile gidebileceğiniz en trend lokasyonlar:

Göcek

Türkiye’nin güney batı kıyısında bulunan Göcek, Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple, çok katlı yapılaşmalar ile Göcek’in doğası tahrip edilmemiş ve şirin bir sahil beldesi olarak kalması için gereken her türlü tedbir alınmıştır. Göcek Körfezi’nin mavi yolculuk için aranan pek çok coğrafi avantajı sağlaması kısa sürede bu beldeyi mavi yolculuk turizminde dünyanın sayılı destinasyonlarından biri haline getirmiştir. Göcek’te Sarsala Koyu, Yassıca Adaları, Kille Koyu, Kleopatra Hamamı, Sıralıbük Koyu, Tersane Adası, Bedri Rahmi Koyu ve Boynuzbükü Koyu gibi pek çok popüler koy ve ada bulunmaktadır.

Bozburun

Toplamda 2.500’e yakın bir nüfusa sahip olan Bozburun’un merkezi oldukça şirin ve küçük bir yerdir. Merkezi 20 dakikalık bir yürüyüşle baştan sona keşfedebilirsiniz. Küçük bir balıkçı kasabası olan Bozburun muhteşem denizi, eşsiz doğası ve sıcak insanları ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Bozburun’un el değmemiş güzelliği, Marmaris’in kalabalığından sonra soluk almanızı sağlar. Aynı zamanda ülkemizdeki gulet tipi teknelerin önemli bir kısmı Bozburun’da üretilmektedir. Belde başta Hisarönü Körfezi olmak üzere pek çok korunaklı körfeze ve koylara sahip olmasıyla kış aylarında tekneleri ağırlar; tekneler tamir ve bakım için karaya çıkarılıp ahşap desteklere dayanır. Yazları çeşit çeşit tekneler bütün yarımada boyunca liman önlerine demirlenmiş olarak görülebilir.

Bodrum

Mavi yolculuğa adını veren Bodrum ve çevresi, Avrupa’nın en popüler yat turizmi lokasyonlarından biridir. Tarih, doğa ve eğlenceyi bir arada yaşayabileceğiniz bu cennet köşesi bölgemiz tekne tatilcilerinin favori destinasyonları arasında yerini almıştır. Gökova Körfezi ve 12 Adalar tekne tatili için Bodrum’un en popüler rotaları arasında yer almaktadır.

Fethiye

Pitoresk koyları, berrak suları ve büyüleyici doğal manzarasıyla tanınan Fethiye, yat kiralama için popüler bir destinasyondur. Fethiye, her tercihe ve bütçeye uygun, mürettebatlı ve mürettebatsız, her tip ve sınıfta çok çeşitli kiralık tekne alternatifleri sunmaktadır. Fethiye'nin en popüler yat kiralama güzergahlarında, Fethiye Körfezi'ni keşfedebilir, Turkuaz Sahili boyunca tekne turu yapabilir ve Göcek ve Kaş gibi yakınında yer alan arşipelleri ziyaret edebilirsiniz. Zengin tarihi, doğal güzellikleri ve her zevke uygun aktiviteleri ile Fethiye, Türkiye'de eşsiz ve unutulmaz bir yat kiralama deneyimi arayanlar için mükemmel bir destinasyondur.