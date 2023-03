Bağışıklığı Güçlendirmek İçin Neler Yapmalıyız?

Diyetisyen Banu Samur, bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirmemiz gerektiğini anlattı.

Peki bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmak için neler yapmalıyız?

Vücudun doğal bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek için yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme vücut direncini azalttığından hastalıklara yakalanma riski artmakta ve hastalıklar ağır seyretmektedir.

Yapılan araştırmalar insanın büyüme, gelişme ve sağlıklı olarak yaşamını devam ettirebilmesi için 50 den fazla besin ögesine gereksinimi olduğunu göstermiştir. İnsanın gereksinimi olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineraller ve su gibi besin ögelerini alması hem hastalıklardan korunmaya hem de hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmaktadır.

Beslenme ve bağışıklık arasında oldukça karmaşık ve güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Epidemiyolojik ve deneysel çalışmalar beslenme, bağışıklık sistemi ve enfeksiyon üçgeninde diyetin önemine işaret etmektedir.

HER ŞEYDEN ÖNCE YETERLİ VE DENGELİ BESLENİN

-Akdeniz tipi beslenmenin bağışıklığı kuvvetlendirdiği de kanıtlanmıştır.

-Güçlü bir bağışıklık için kahvaltıyı ihmal etmeyin. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür.

-Haftada en az 2-3 gün balık tüketin.

-Haftada en az 2-3 gün kurubaklagil (nohut,yeşil mercimek gibi) tüketin. Hergün tam tahıllı besin tüketin (çavdar ekmeği, ekşi mayalı ekmek,bulgur,tam buğday makarna gibi)

-Her gün yumurta, et, balık, peynir, süt-yoğurt-kefir, kuru baklagiller gibi kaliteli proteinler tüketmeye özen gösterin.Protein vücudumuzun yapıtaşı ve birçok savunma mekanizmasında yer alan bileşiğin ana malzemesi. Yani yeterli protein tüketmezseniz vücudunuz enfeksiyonlara karşı zayıf kalabilir.

SOĞAN VE SARIMSAĞI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

Soğan ve sarımsak bizim geleneksel beslenmemizde önemli yer tutuyor. Soğan ve sarımsak içerdikleri vitamin ve minerallerle bir sağlık deposudur.

Soğan, antibiyotik özelliğinden dolayı sarımsak da antiseptik özelliğinden dolayı bağışıklık mekanizmasını güçlendirir. Soğan ve sarımsağı düzenli olarak tüketmek sağlık açısından bize fayda sağlar. Bağışıklık sisteminin güçlü kılmasından dolayı pek çok hastalığa karşı koruyucu özelliği vardır.

GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ YÜKSEK OLAN GIDALARI DA TÜKETMELİYİZ

-Vitamin ve mineral deposu olan sebze ve meyve tüketimine dikkat edilmelidir. Tek bir sebze ve meyveyi sık tercik etmek yerine çeşitlilik sağlanmalıdır.

C VİTAMİNİ SOĞUK ALGINLIĞINA YAKALANMAMAK İÇİN EN ÖNEMLİ ANTİOKSİDAN VİTAMİNLERDENDİR

Sağlıklı bir beslenme ile 100-200 mg/gün C vitamini alan insanlarda, doymuş plazma konsantrasyonlarının yeterli olduğu ve hastalıkların riskinin azaldığı ve genel ihtiyacın karşılandığı bilinmektedir.Kuşburnu, turunçgiller, kivi, çilek, kızılcık, ananas, taze yeşil ve kırmızı biber, kara lahana, maydanoz, karnabahar, ıspanak gibi meyve ve sebzeler zengin kaynaklarıdır. Sigara içenlerin vücutlarındaki C vitamini miktarı içmeyenlere göre daha az bulunduğundan bu kişiler C vitamini içeren gıdaları daha sıklıkla tüketmelidirler.

A VİTAMİNİ VÜCUTTAKİ BAĞIŞIKLIK YANITI ARTIRABİLME ROLÜ NEDENİYLE ANTİ-İNFLAMASYON VİTAMİNİ OLARAK DA BİLİNMEKTEDİR

A vitamini içeren gıdalar her gün mutlaka tüketilmelidir. A vitamininden zengin kaynaklar; karaciğer, yumurta, zenginleştirilmiş süt ve tahıl ürünleridir. A vitamini karotenoidleri sebzelerde bulunur ve havuç, tatlı patates, kabak ve benzeri sarı-turuncu sebzelerde, lahana, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerde de bulunmaktadır.

B6 VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİN ÇALIŞMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAR

B6 vitamininin yüksek olduğu yiyecekler; muz, tavuk göğsü, ton balığı, fırında pişmiş patates ve nohuttur.

Bunların dışında E vitamini, D vitamini, diğer B grubu vitaminleri, selenyum, çinko, demir gibi mineraller de bağışıklık sisteminin desteklenmesinde önemli rol oynarlar.

ZENCEFİLİN ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUYUCU ÖZELLİĞİ

Zencefil bağışıklığının güçlenmesini sağlayarak enfeksiyonlara karşı vücudu savunma özelliğine sahip. Araştırmalar düzenli zencefil tüketen kişilerin kanlarında inflamatuvar sitokinlerin azalmasında etkili olduğunu söylemektedir.2013 yılında Etnofarmakoloji Yayınlarında yazılan makaleye göre zencefil taze, kuru olmayan şeklinde tüketildiğinde solunum yolu epitelindeki viral enfeksiyonları azaltmada büyük etkiye sahip! Yapılan bir başka çalışma da zencefilin üst solunum yolları hastalıklarında olumlu yanıt verdiğini göstermektedir. Günde içeceğiniz 1-2 bardak zencefilli bitki çayı da bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı.

SU TÜKETİN

Su vücut direncinin artırılmasında ve bağışıklığı güçlü tutmakta çok önemlidir. Bu nedenle günde en az 2 litre su tüketmemizde fayda var.

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra stresten, sigara ve alkolden uzak durmaya, düzenli spor yapmaya dikkat etmek gerekir.